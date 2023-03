Alberto Fernández sostuvo que el Frente de Todos «ganará en las próximas elecciones»

El 2023 está marcado por las elecciones en Argentina, y el presidente Alberto Fernández aseguró que el Frente de Todos ganará los comicios. Por el momento, solo algunos nombres se candidatearon en el partido oficialista, entre ellos Daniel Scioli y Jorge Capitanich, aunque se espera que este año se sumen otros dirigente a esa lista.

«Yo estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones en las próximas elecciones», enfatizó Fernández al inaugurar el ciclo 2023 del festival Nosotras Movemos el Mundo en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

En ese marco, el presidente propuso «hacer un pacto» para llevar adelante «la utopía de la igualdad» y argumentó: «No estamos viviendo en una sociedad justa en términos sociales de justicia distributiva ni igualitaria en términos de condición humana».

«Tenemos que construir esa sociedad igualitaria. ¿De qué se trata? De estar convencidos, de persistir, de no aflojar, de que esa marea verde nunca ceda. Hace falta todo eso y que en esa marea verde cada vez aparezcan más hombres reclamando junto a las mujeres. Entonces, algún día esa utopía será una realidad como hoy es una realidad la democracia», subrayó.

Luego de destacar que es «hijo de un país que durante muchos años tuvo gobiernos débiles y dictaduras feroces», Fernández recordó: «Cuando llegamos al año ’83 y habíamos visto a estas mujeres en la plaza, a las abuelas buscar a sus nietos, teníamos una utopía: queríamos que la democracia se quede para siempre en la Argentina».

«El concepto de utopía a todos nos lleva a un lugar donde es un sueño imposible de realizar. Sin embargo, nosotros a ese sueño lo realizamos. Fíjense ustedes en el mundo cómo se debilitan las democracias por prensa insidiosa, por discursos del odio, por una extrema derecha recalcitrante. Sin embargo en Argentina, no es que eso no exista eh, pero la democracia no se conmueve», resaltó.

En otro tramo de su intervención, el presidente ponderó la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2020, al advertir que «lo que pasó en Argentina lo hizo un aluvión de mujeres que salieron a las calles a reclamar por sus derechos».

«Yo lo único que hice fue subirme a la marea de ustedes. ¿Qué mérito puede caberle a Alberto? En todo caso tiene el mérito de haberse dado cuenta de que allí había un reclamo justo, necesario, importante y que había que darle respuesta a ese reclamo», relató.

Y completó: «Como me tocaba a mí ser el presidente y tenía el poder que tenía dije ‘bueno, hagamos lo que toda esta marea humana nos está diciendo cada 8 de marzo. Eso fue lo que hicimos, no fue otra cosa».

Respecto al debate sobre la legalización del aborto, Fernández recordó que el colectivo de mujeres tenía «miedo» de que en 2020 no se pudiera convertir en ley, ya que durante el gobierno de Mauricio Macri se envió el proyecto al Congreso de la Nación pero «había fracasado».

«Se había intentado y había fracaso. Había naufragado en el Senado, pero había una diferencia: ahora el presidente llamaba a los gobernadores para decirles ‘che, acá hay un espacio social muy importante que está reclamando esto, por favor acompañen esto’. No les decía ‘por favor no lo acompañen’. Esa fue la diferencia», apuntó.

En ese sentido, Fernández indicó que «en 2022 la muerte de mujeres en ocasión de embarazos que culminaban en un aborto bajó un 40%» y precisó: «¿Eso qué significa? Que teníamos razón cuando decíamos que había que trata cuanto antes esta ley para que dejen de morirse mujeres».

Además, el jefe de Estado planteó la necesidad de «terminar con la violencia de género», al comunicar que asesinaron a una empleada del Ministerio de Trabajo de la Nación.

«Hoy me enteré que en el Ministerio de Trabajo tuvimos un femicidio, que es lamentable y a todos nos conmueve. Tenemos que seguir trabajando para que eso se termine de una buena vez y para siempre. No debemos seguir tolerando que eso ocurra», sentenció.

Por último, el mandatario resumió: «Nosotras Movemos el Mundo tuvo mucho sentido. Por ahí las primeras que salieron a la calle no se dieron cuenta de que iban a terminar salvando la vida a miles y miles de personas».

«Tal vez no se dieron cuenta de que no sólo movían el mundo sino que lo estaban cambiando y estaban cambiando también la cabeza de muchos hombres que debimos revisar cómo es esto, aceptar, entender y actuar en consecuencia para sumarnos a esa ola y provocar el cambio», completó.

Fernández estuvo acompañado en el escenario por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer.

_ Con información de Noticias Argentinas