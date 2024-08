Alberto Weretilneck bancó a Buteler en su cruzada por el regreso del tren entre Cipolletti y Neuquén

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, apoyó al intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, en su decisión de prohibir el paso de camiones de Vaca Muerta. La medida fue tomada en represalia a la «inacción» por el regreso del tren entre Cipolletti y Neuquén.

«La falta de políticas de Nación está poniendo en riesgo a Cipolletti«, comenzó escribiendo el mandatario a través de su cuenta de X. El posteo estuvo acompañado por la captura de una nota de Diario RÍO NEGRO titulada: «Buteler en pie de guerra contra Vialidad y Ferrosur por la vuelta del tren entre Cipolletti y Neuquén».

En ese sentido, Weretilneck aseguró que ante la negativa del Gobierno Nacional a concretar el retorno del tren, «el tránsito pesado en la Circunvalación amenaza la seguridad de nuestras calles y de nuestra gente«. Y justificó que, ante esta «inacción», Buteler tomó la decisión de suspender el paso de camiones de Vaca Muerta con el fin de «proteger a la ciudad».

«Respaldamos totalmente esta medida firme y necesaria para garantizar la seguridad de los cipoleños», concluyó el mandatario rionegrino.

Minutos más tarde, el jefe comunal cipoleño agradeció la muestra de apoyo. «Primero nuestra gente siempre, gracias sr. gobernador Alberto Weretilneck por acompañarnos en este reclamo», expresó.

LA FALTA DE POLÍTICAS DE NACIÓN ESTÁ PONIENDO EN RIESGO A CIPOLLETTI



Sin el regreso del tren, el tránsito pesado en la Circunvalación amenaza la seguridad de nuestras calles y de nuestra gente. El intendente, @RodrigoButeler, ante esta inacción, decidió prohibir el paso de… pic.twitter.com/MUMSQC4mwn — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) August 28, 2024

Buteler en pie de guerra contra Vialidad y Ferrosur por la vuelta del tren entre Cipolletti y Neuquén

La interna entre el Poder Ejecutivo de Cipolletti y Vialidad Nacional se recrudeció en las últimas horas con el anuncio del intendente Rodrigo Buteler. El abogado fue contundente y dijo que si no vuelve el tren de pasajeros no permitirá el paso del tránsito pesado por Circunvalación. La decisión también involucra a Ferrosur Roca que se comprometió a retomar el servicio de tren entre Cipolletti y Neuquén, pero no cumplió.

Se trata de una medida que generará un gran impacto negativo en la circulación de un nodo estratégico para la región como lo es la rotonda que conecta Cipolletti y Neuquén, entre rutas 22 y 151. La disputa viene de larga data y hubo varios cruces en la gestión de Claudio Di Tella.



Hasta el momento, Buteler se había mostrado cauto y la espera que se avance con la vuelta del tren de pasajeros que se suspendió hace más de dos años por los constantes choques al puente ferroviario. Había un principio de acuerdo para el retorno del servicio a mitad de año, pero hasta el momento ni Ferrosur ni Vialidad Nacional avanzaron.



Por eso, el intendente amenazó en las últimas horas con suspender el paso del camiones por el corazón de la ciudad y lo hará efectivo en los próximo días. La calle Perón, Circunvalación, como se le dicen, era el contorno del casco urbano de Cipolletti hace varias décadas. Hoy es una calle urbana clave para el recorrido interno de la ciudad.



“Éramos permisivos por la expectativa de la vuelta del tren. Si Ferrosur en los próximos días, que ya lo intimamos, nos confirma que la vuelta del tren no es una opción, en realidad no tiene más sentido que el tránsito pesado se desvíe por circunvalación”, indicó el intendente en declaraciones a RÍO NEGRO RADIO.

Buteler augura un futuro cercano mucho más delicado para la transitabilidad de la región con el impacto que tendrá el proyecto de la planta de GNL en Sierra Grande y su conectivicad con Vaca Muerta. Aseguró que el tránsito pesado se cuadruplicará.



“Por supuesto es preocupante, porque el crecimiento en los próximos años va a ser exponencial. Creo que no estamos tomando dimensión de lo que va a suceder en los próximos años en la zona. Bueno, eso nos obliga a tomar decisiones, por lo menos cuidar lo nuestro, que es nuestra ciudad y nuestro ejido urbano”, agregó.



Buteler se refirió puntualmente al impacto que está teniendo el desarrollo de Vaca Muerta en la conectividad de la región y aseguró que no se tiene dimensión de lo que vendrá.



”El problema es que todos los meses, si uno hace un conteo de la cantidad de camiones, aumenta. Aumenta a niveles importantes. Ahora bien, con los últimos anuncios, uno ya se empieza a dar cuenta de que ese aumento no va a ser progresivo, va a ser agresivo», manifestó.



El intendente dijo que ante un escenario así es necesario tomar medidas “agresivas” para cuidar la ciudad. “Después, si pasan por abajo del puente o no, ya es un tema que por ahí que nos excede a nosotros. Pero lo que no podemos permitir es tener una calle urbana en la ciudad, toda poseada, con la calzada toda levantada, y sin poder arreglarla porque los camiones te la vuelven a romper”, agregó.



El lunes el jefe comunal emitió una comunicación institucional sobre la decisión que busca tener alguna respuesta tanto del organismo nacional como de Ferrosur. Desde su entorno aseguran que esperará algunos días más para poner en práctica la medida que tendrá un fuerte impacto en el Alto Valle.