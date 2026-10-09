Alberto Weretilneck despidió a su padre: “Va a seguir estando con nosotros”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, compartió un emotivo mensaje para despedir a su padre, Osvaldo, y agradecer las muestras de afecto recibidas por la familia. En la publicación, destacó las enseñanzas, el ejemplo y los valores que dejó a sus seres queridos.

Weretilneck despidió a su padre con un emotivo mensaje

“Nuestro padre, Osvaldo, ha partido físicamente. Y aunque es muy difícil encontrar palabras en medio de tanto dolor y tristeza, hay algo que sabemos: sus enseñanzas, su ejemplo y sus valores como esposo, padre, abuelo y vecino quedarán para siempre entre nosotros”, escribió.

El mandatario reflexionó sobre la pérdida y la importancia de los recuerdos compartidos. “Despedir a un padre es un dolor enorme, pero también es mirar hacia atrás y agradecer por todo lo vivido, por lo compartido y por tantas enseñanzas que hoy forman parte de lo que somos”, expresó.

Weretilneck también agradeció a los directivos, profesionales y empleados de salud por el acompañamiento durante la enfermedad de su padre.

Además, valoró los miles de mensajes enviados por amigos, vecinos y personas que conocieron a Osvaldo. “Saber que dejó tantos buenos recuerdos y tanto afecto en quienes lo conocieron es un consuelo enorme para toda nuestra familia”, señaló.

Finalmente, agradeció cada gesto de cariño recibido y aseguró que el legado de su padre permanecerá presente en la familia.

“Hoy nos toca aprender a vivir con su ausencia, pero sabemos que va a seguir estando con nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestra familia y en cada una de las cosas que nos enseñó”, concluyó.