Alianzas, rupturas y estrategias: quién va con quién en cada provincia y cómo se jugará la elección legislativa

El calendario electoral de 2025 entra en su tramo decisivo. El domingo próximo, los argentinos elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales, una votación clave para el Gobierno nacional que definirá si podrá reforzar su fuerza parlamentaria y avanzar con las reformas pendientes.

En total, 125 fuerzas políticas competirán en todo el país, de las cuales 57 son alianzas conformadas por varios partidos. Estos frentes varían significativamente según la provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde los acuerdos y rupturas marcaron la estrategia de cada fuerza.

La Libertad Avanza: alianzas estratégicas y presencia nacional

La Libertad Avanza (LLA), liderada por Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem, se presenta en las 24 jurisdicciones, ya sea sola o en acuerdos con otros partidos. En 16 distritos, LLA estableció alianzas, incluyendo CABA, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán y Río Negro, entre otros.

En nueve de esos distritos, la coalición incluye al PRO. Uno de los acuerdos más demorados se concretó en CABA, donde la boleta para diputados encabeza Agustín Monteverde y para senadores, Patricia Bullrich. En Buenos Aires, tras la salida de José Luis Espert, el primer lugar de la lista lo ocupa Diego Santilli (PRO).

El panorama varía según la provincia: en Río Negro, la ruptura con el PRO llevó a LLA a aliarse con Republicanos Unidos y Creo Río Negro, encabezando Aníbal Tortoriello la lista de diputados. En Chaco, Mendoza, Tierra del Fuego y otras provincias, LLA combinó acuerdos con la UCR y el PRO, mostrando una estrategia de expansión territorial cuidadosa.

Provincias Unidas: el bloque de gobernadores de centro y federal

Provincias Unidas, impulsado por gobernadores de distintos distritos, se presenta en 16 provincias, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz y CABA. Este frente busca romper la polarización entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, impulsando listas propias y apoyando candidaturas en distritos donde no gobiernan.

Ejemplos:

Córdoba: Juan Schiaretti encabeza la lista de Provincias Unidas, mientras que el PRO provincial también lleva candidatos propios.

Juan Schiaretti encabeza la lista de Provincias Unidas, mientras que el PRO provincial también lleva candidatos propios. CABA: Martín Lousteau es el primer candidato a diputado nacional y Graciela Ocaña a senadora.

Martín Lousteau es el primer candidato a diputado nacional y Graciela Ocaña a senadora. Provincia de Buenos Aires: Florencio Randazzo encabeza la boleta.

Peronismo: fragmentación y variedad de marcas

El peronismo presenta candidatos en las 24 provincias, pero su oferta está fragmentada:

Fuerza Patria , su sello nacional, compite en 14 provincias.

, su sello nacional, compite en 14 provincias. En otras provincias, el peronismo adopta nombres provinciales vinculados a gobernadores locales, como Fuerza Entre Ríos, Fuerza San Juan o Fuerza Santacruceña.

La fragmentación implica que, al sumar los votos, no siempre será posible contabilizar el resultado del peronismo como bloque nacional. Además, en varias provincias surgen listas internas que compiten por fuera del PJ nacional, reflejando disputas locales y diferencias estratégicas.

Ejemplos destacados: