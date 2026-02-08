Allanamiento en Cinco Saltos: Rossi niega irregulares en el municipio y advierte uso político de la causa

El intendente de Cinco Saltos salió a hablar públicamente luego del allanamiento realizado en la Municipalidad y aseguró que el Ejecutivo local se encuentra a disposición de la Justicia. El jefe comunal buscó transmitir calma y sostuvo que no existió perjuicio económico para el Estado.

El allanamiento se produjo en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en contrataciones municipales y pagos millonarios iniciada tras una denuncia presentada por dos vocales del Tribunal de Cuentas. El Ministerio Público Fiscal retiró documentación y dispositivos para su posterior análisis.

El allanamiento se llevó adelante el viernes pasado. Foto: Intrusos de la política.

“Hoy tuvimos un allanamiento en el municipio. La Justicia vino a pedir todo lo que tiene que ver con lo que pasó hace dos o tres meses por unas contrataciones y estoy acá para poner la cara”, expresó Rossi al referirse al procedimiento a través de sus redes sociales.

El intendente remarcó que colaboraron con la entrega de información y añadió que el objetivo de su mensaje fue “llevar tranquilidad a los vecinos y a las vecinas de Cinco Saltos”, al tiempo que aseguró que el municipio está “100% a disposición” y que “no se le ha generado ningún perjuicio al Estado”.

En otro tramo, cuestionó el uso político del caso y afirmó que no se debe “hacer leña del árbol caído” antes de que exista una resolución judicial, en referencia a sectores de la oposición y a las versiones difundidas en redes sociales.

Rossi también informó medidas internas adoptadas mientras avanza la causa. “Tomé la decisión de la separación del cargo del secretario de Hacienda y Gobierno y hasta tanto se resuelva el caso le pedí la renuncia. Quiero dejar claro que no me quedé nunca con un peso del municipio”, sostuvo.

Denuncia por contrataciones y pagos irregulares en la Municipalidad de Cinco Saltos

La causa judicial se originó a fines de diciembre tras una presentación de dos vocales del Tribunal de Cuentas que solicitaron investigar una operatoria con un proveedor municipal. En la denuncia se mencionaron pagos observados por más de 98 millones de pesos, de los cuales $39.202.414,89 ya habrían sido abonada.

El Ministerio Público Fiscal dispuso allanamientos en la sede central del municipio y en oficinas vinculadas a las áreas de Gobierno, Hacienda, Obras Públicas y Servicios Públicos, con el objetivo de secuestrar documentación y equipos informáticos para su análisis.

Según el escrito presentado, se investigan posibles delitos vinculados a malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, peculado, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de presuntas contrataciones directas que habrían superado los montos permitidos por ordenanza.

La denuncia también cuestiona la falta de respaldo documental en algunas operaciones, la situación administrativa del proveedor involucrado y posibles restricciones en el acceso a información pública solicitada por el propio Tribunal de Cuentas.