Román retomó la intendencia tras una licencia médica, en plena escalada del conflicto con los gremios

El intendente Marcelo Román (LLA) retomó sus funciones al frente del Municipio de Allen luego de un período de licencia médica, en un contexto atravesado por un conflicto salarial que se profundizó en los últimos días. Su regreso coincidió con nuevas tensiones entre el Ejecutivo y los trabajadores comunales.

Durante su ausencia, la conducción del Ejecutivo había quedado en manos de la secretaria de Hacienda, quien asumió de manera interina temporalmente.

Corte de luz y denuncia en el edificio municipal de Allen

En ese marco, uno de los hechos que sumó preocupación fue la interrupción del suministro eléctrico en el edificio municipal, situación que derivó en una denuncia formal por presuntos daños en el tablero general. El episodio ocurrió mientras se desarrollaban medidas de fuerza vinculadas al reclamo salarial.

Desde la Fiscalía descentralizada de Allen confirmaron a Diario RÍO NEGRO que se solicitó la intervención del Gabinete de Criminalística y que la investigación se inició a partir de la presentación realizada por la intendente subrogante. Indicaron además que no se señalaron personas específicas y que el expediente continúa en etapa de recolección de pruebas.

Fuentes judiciales precisaron que, al momento de conocerse el hecho, se dispuso la inmediata actuación policial para resguardar el lugar. El análisis técnico busca determinar cómo se produjo el corte de energía y si existieron daños materiales en las instalaciones.

Desde los gremios municipales, en tanto, aseguraron que no recibieron notificaciones de denuncias en su contra y remarcaron que el eje del conflicto sigue siendo la discusión salarial.

Paritaria trabada y anuncio de inversión en servicios

Este miércoles se realizó una nueva instancia de diálogo en la Secretaría de Trabajo entre la gestión del intendente Román y los gremios municipales que no logró avances concretos.

Según expresaron desde Soyem, la propuesta oficial se mantuvo sin modificaciones y no contempló reducciones en la planta política ni mejoras sustanciales en los porcentajes ofrecidos. «No hay intención de llegar a un acuerdo», resumieron tras el encuentro.

Mientras tanto el municipio incorporó un nuevo camión compactador de residuos al corralón municipal, que apunta a mejorar la prestación del servicio de recolección en la ciudad.

El camión recolector fue comprado con fondos provinciales del bono petrolero, tras la autorización del Gobierno para que el intendente Marcelo Román modificara su destino original. Inicialmente, esos recursos estaban destinados a la primera etapa de la terminal de colectivos.