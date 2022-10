Allanaron el domicilio del hermano de Jones Huala en Bariloche por el ataque incendiario en La Angostura

Uno de los 8 domicilios allanados esta mañana de sábado en Bariloche por personal de la Policía de Río Negro fue el de Fausto Jones Huala, que es hermano de Facundo, que se encuentra prófugo de la justicia chilena. Allí, se encontraba la madre María Isabel Huala.

“Con mucha rabia, con mucho enojo porque esta persecución, esta Conquista del Desierto sigue. Hace aproximadamente media hora se acaban de ir de un allanamiento importante que mandan a hacer desde Villa La Angostura, Neuquén, el doctor De Lillo, con Betiana Cendón y Víctor Gangarrosa”, señaló Huala, en un mensaje de audio que difundió por WhatsApp.

Los allanamientos fueron solicitados por la fiscalía de Villa La Angostura, que investiga el ataque incendiario contra máquinas viales de las empresas que construyen la avenida de Circunvalación en esa localidad.

También, allanaron el domicilio de la calle Tejada Gómez al 7000, en el barrio Virgen Misionera, donde vive María Nahuel. La justicia neuquina tiene identificado ese lugar como el domicilio Matías Santana, quien se encuentra prófugo de la justicia federal.

Qué elementos secuestraron en los allanamientos

Desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén informaron en un comunicado este sábado que los policías habían secuestrado 13 teléfonos celulares, 3 computadoras y unidades de almacenamiento, prendas de vestir y escritos, cuadernos y folletos con reivindicaciones y exigencias referidas al territorio y prendas de vestir.

“En dos de las viviendas se secuestraron armas y municiones: en un caso, una réplica de 9 milímetros y 5 balas reales de ese tipo de arma de fuego; mientras que en el otro se halló un arma de fabricación casera con un cartucho calibre 12 en su interior, además de otros 3 cartuchos del mismo calibre con signos de percusión fallida”, comunicaron desde el MPF.

El ataque incendiario ocurrió la madrugada del 14 de octubre pasado, cuando dos hombres encapuchados y armados sorprendieron al sereno que estaba en un tráiler en el predio donde estaban las máquinas viales en Villa La Angostura y lo amenazaron y obligaron a irse del lugar. Después, incendiaron las cuatro máquinas y huyeron.

Tres días después, el fiscal general de Neuquén, José Gerez, señaló a la RAM como posible responsable del ataque. Las fuentes judiciales consultadas por RÍO NEGRO aclararon que no había orden de detención contra ninguna persona.

De Lillo solicitó a la Policía de Río Negro allanar 8 domicilios ubicados en diferentes lugares de Bariloche mediante un exhorto que envió a Bariloche. En la diligencia intervino la fiscal jefa Betiana Cendón y el juez de garantías Víctor Gangarrosa, autorizó las diligencias judiciales.

"La Conquista del Desierto no terminó"

“De acá se llevaron celulares. Estoy mandando de otro contacto este mensaje. Buscaban a mi hijo Fausto Jones Huala, el auto de él fue registrado, también requisaron a mi hija, a mi yerno”, relató en un audio de WhatsApp.

Describió los elementos que los policías buscaban en el domicilio, pero afirmó: “Sabemos que no es eso. Esa es la persecución que vienen haciendo desde hace 150 años, la Conquista del Desierto no terminó, los negociados se están avivando otra vez como en aquella época, el quite de tierras sigue estando en pie. Por eso, desalojaron a la machi de su territorio”.

“La persecución sigue y va a seguir mientras nosotros no nos levantemos, mientras nosotros sigamos callados”, sostuvo la mujer. “Toda nuestra gente está siendo perseguida en este momento, está siendo cazada como alguna vez lo dijo Pablo Nocetti (exfuncionario del gobierno del expresidente Mauricio Macri)”.

“Estamos dispuestos a seguir luchando, estamos de pie, seguimos dialogando, seguimos poniendo la otra mejilla, como si fuera fácil, porque a nuestros abuelos no les fue fácil. Pero bueno pedimos la ayuda de Derechos Humanos, de la gente consciente”.

“La lucha sigue, no le temo a nadie, pido la libertad de las presas políticas mapuches, de la machi y su vuelta a su rewe. Que les devuelvan el territorio, que nos dejen de molestar, que activen las leyes que son para nuestros pueblo originarios”.