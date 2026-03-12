Carnaval de Oro 2026: Rodrigo Tapari y Los Dragones tocarán gratis este fin de semana en Fernández Oro

Fernández Oro se prepara para celebrar este fin de semana el Carnaval de Oro 2026. Serán dos jornadas repletas de actividades culturales con entrada libre y gratuita.

El anuncio del festival causó furor sobre todo porque los artistas invitados son Antho Mattei, Rodrigo Tapari y Los Dragones.

Lo que tenes que saber de Carnaval de Oro 2026

Según informó la organización del evento, el carnaval se realizará este sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Predio del Ferrocarril. La programación incluye artistas invitados y actividades para toda la familia.

El día inaugural se subirán al escenario Antho Mattei y Los Dragones, quienes harán vibrar al predio a pura cumbia. Mientras que el cierre estará a cargo del ex Ráfaga, Rodrigo Tapari, que deleitará con sus hits al público del Alto Valle.

La propuesta invita a la comunidad del Alto Valle a disfrutar de dos noches consecutivas con espectáculos en vivo y actividades recreativas. El predio está ubicado en el corazón de Fernández Oro.

Se trata de un predio que se extiende a lo largo de las vías, en la zona céntrica de la ciudad. Es el espacio verde principal donde se realizan eventos culturales y ferias. Se puede llegar haciendo uso del servicio de colectivos KoKo.