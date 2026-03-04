Amati renueva su gabinete en Fernández Oro: «el que esté encaminado en trabajar, bienvenido sea y el que no, tendrá otro rumbo»

El Intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, tomó juramento este lunes a los nuevos integrantes de su gabinete en un acto realizado a las 10:30 en el edificio municipal. Allí, asumió como Secretario de Servicios Públicos Rafael Giacinti, quien ya había ocupado el mismo cargo durante unos meses en el anterior mandato del exintendente Mariano Lavín.

También Fabiana Villarruel juró como Secretaria de Desarrollo Humano, luego de despedirse del puesto que actualmente ocupa Giacinti.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el jefe comunal expresó que las modificaciones responden a un «redireccionamiento» de la gestión a mitad de mandato. «Estamos a mitad de camino de una gestión de 4 años, ya transitamos los primeros 2 y siempre puede surgir en las personas algún desgaste en lo operativo, aparte de que hay que ir mirando las necesidades de los vecinos», afirmó.

Según lo informado en el comunicado oficial estos cambios forman parte de una «nueva etapa de gestión», con el objetivo de «fortalecer el trabajo territorial y consolidar una administración más cercana a la comunidad».

«El 2026 nos plantea el desafío de estar más cerca de los vecinos, escuchar y responder con mayor eficiencia a las necesidades de cada barrio», expresó Amati durante el acto. En este sentido, remarcó que ambos funcionarios ya se encuentran trabajando con lineamientos claros y metas definidas para este año.

Cambios en el gabinete de Amati: conocé los detalles

En lo referido al cambio en Desarrollo Humano, Amati agradeció especialmente a Camila Palomo por su compromiso, dedicación y el trabajo desarrollado al frente de la Secretaría de Desarrollo Humano. Además, aseveró que la decisión de convocar a Fabiana Villarruel responde a la experiencia de la funcionaria y a su buen desempeño dentro del gabinete. «Conoce muy bien el área», destacó.

El objetivo para esta nueva etapa es profundizar la presencia territorial en un contexto económico complejo. «Entendemos que hay una situación de vulnerabilidad y una situación económica muy difícil a nivel nacional. Tenemos que estar con mayor intensidad cerca del vecino para poder mejorar la calidad de vida», afirmó.

En ese sentido, indicó que la prioridad será «estar más presentes en los barrios, tener más contacto y llevar alternativas como eventos o actividades para chicos y jóvenes«.

En relación a la designación de Rafael Giacinti al frente de Servicios Públicos, el intendente destacó su perfil operativo y la confianza personal en su trabajo. «Lo conozco en su parte operativa, es de superconfianza, muy trabajador y responsable. Ya estuvo unos meses en la gestión anterior y me gustó mucho su manera de trabajar», señaló.

Según explicó, también se buscará reforzar la presencia en territorio y mejorar la respuesta cotidiana en la calle. “Conoce el área y sabe cuál es el trabajo que hay que hacer en las calles y en toda la localidad”, agregó. En este sentido, se buscará «mejorar notablemente» las prestaciones. Entre los ejes mencionó el estado de las calles, el recambio de luminarias, el bacheo y la ejecución de obras previstas para este año.

«Es un año de mucho trabajo. Ya estamos en marzo y necesitamos activar de manera urgente. Vamos a ir a fondo este 2026 con obras y mejoramiento de servicios«, enfatizó. Y sentenció de manera contundente que «el que esté encaminado en ir a fondo y en trabajar, bienvenido sea y aquella persona que no esté de acuerdo, tendrá otro rumbo«.

Respecto a otros movimientos dentro del gabinete, aclaró que no hubo una salida formal de Betty López en el área de Promoción Social y que durante la reunión de hoy, la funcionaria manifestó querer continuar 60 días más en el cargo.

Además, confirmó que el director de Deportes presentó su renuncia y que en los próximos días se definirá su reemplazo. Según estimó, «sobre el fin de semana de la semana que viene» habrá un nombre confirmado. También, informó que se produjo un cambio en el área de Medioambiente, tras la renuncia de Ludmila Farías, fue designada Evelyn Loncoman en su lugar.

Por el momento, Amati descartó nuevos cambios a nivel de gabinete, aunque no descartó ajustes internos dentro de cada secretaría a partir de la asunción de las nuevas autoridades.