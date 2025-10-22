Andrés Blanco criticó la propuesta de La Neuquinidad: «A pesar de Vaca Muerta, hay un 26% de pobreza»

En la recta final para las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, el candidato a senador del Frente de Izquierda, Andrés Blanco, centró sus críticas en el llamado «modelo neuquino», al que calificó como un «mito que esconde profundas desigualdades». En una entrevista con Río Negro Radio, cuestionó el eslogan de campaña del oficialismo y aseguró que, «a pesar del auge de Vaca Muerta, la provincia tiene un 26% de pobreza».

«¿Qué es defender a Neuquén? Analicemos qué es Neuquén«, interpeló Blanco. «Es la provincia de Vaca Muerta, donde la industria crece desenfrenadamente, pero no derrama más que contaminación«, afirmó, y mencionó la denuncia por el intento de ingreso de la actividad al lago Mari Menuco.

Escuchá a Andrés Blanco en Río Negro Radio

El dirigente también apuntó contra el gobierno de Rolando Figueroa, a quien acusó de haber colaborado con la Ley Bases del gobierno nacional. Sostuvo que la idea de que Neuquén es una «isla blindada» a los problemas del país es falsa, y citó como ejemplos el transfemicidio de Azul y la desaparición de Luciana, además de los problemas de acceso a la vivienda y la falta de servicios básicos.

Frente a este diagnóstico, Blanco posicionó a su espacio como una alternativa de «laburantes que hacen política». Explicó que su propuesta se basa en no tener privilegios, rotar en los cargos y volver a sus trabajos, a diferencia de una clase política a la que acusó de tener «dietas fenomenales».

El ajuste de Milei y el “fracaso” de sus promesas

En el plano nacional, Blanco sostuvo que “el ajuste del presidente Javier Milei no fue contra la casta», sino contra jubilados, la educación, la salud y las personas con discapacidad. Afirmó que las promesas de dolarizar y bajar impuestos no se cumplieron y que la figura del presidente fue una «construcción mediática y financiada» para capitalizar el descontento popular.

También criticó el nuevo endeudamiento con el FMI, asegurando que traerá nuevos condicionamientos al país, y señaló las contradicciones del gobierno por los escándalos de corrupción que involucraron a funcionarios y aliados.

Duras críticas a los privilegios y la apatía electoral

El candidato de izquierda cuestionó los altos sueldos de los funcionarios, como las «dietas de 7 millones de pesos», y la parálisis de la Legislatura provincial, que suspendió sus actividades por tres semanas. «Si se aplicara el presentismo a los diputados, tendría que descontarse más de la mitad de la dieta, pero olvídense, eso no va a pasar», remarcó.

Finalmente, reconoció la existencia de un fuerte descontento y apatía en el electorado, pero advirtió que no participar de las elecciones «le allana el camino para que sigan estando los mismos de siempre».