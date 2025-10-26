Aníbal Tortoriello, candidato de LLA, votó en Cipolletti: «Un día crucial para el rumbo del país» y el repudio al ataque a Pablo Cervi

El candidato de La Libertad Avanza en Río Negro, Aníbal Tortoriello, emitió su voto para las elecciones legislativas 2025. En la previa se refirió al ataque que sufrió el candidato neuquino Pablo Cervi y aseguró que es «un día crucial para nuestro país, un día para consolidar un rumbo en el que dejamos atrás el populismo».

Aníbal Tortoriello llegó al ESRN 5, ubicado en Belgrano al 800, cerca de las 10. Previo a su voto diálogo con la prensa. «Antes que nada quiero decir mi enérgico repudio al atentado que ha sufrido el candidato Pablo Cervi en Neuquén. Es un hecho que de alguna manera empañan una jornada tan linda», manifestó.

Sobre el acto electoral indicó que vive un día «tranquilo. Con expectativas de que hoy es un día crucial para el país. Un día para consolidar el rumbo que le ha dado Javier Milei a la Argentina. Un rumbo donde dejamos atrás el populismo, dejamos atrás la inflación y la pobreza. Es mi esperanza de que definamos este futuro que ha comenzado con el gobierno de Javier Milei».

Además, manifestó que no tuvo diálogo previo a las elecciones con el presidente. Y dijo que «el Gobierno va a reafirmar su curso».

Sobre el inicio de los comicios: «Por lo visto no están madrugando los ciudadanos rionegrinos. La BUP es un avance importantísimo, que da transparencia y es una forma de simplificar la forma de votar y también un ahorro importantísimo en el gasto que implica la boleta separada».

Elecciones 2025: Votó Alberto Weretilneck junto a Andrea Confini en Cipolletti

El gobernador de Río Negro llegó junto a la secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini para emitir su voto en la ESRN 35.

Foto: Flor Salto

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Alberto Weretilneck reiteró que lo más importante de esta jornada es «la elección por parte de los vecinos y las vecinas». A su vez, expresó: «En un país federal, las representaciones provinciales son estratégicas» y destacó la importancia de que los ciudadanos vayan a votar.

Sobre la espera de resultados, el mandatario provincial indicó que lo van a esperar en el Círculo Italiano de Cipolletti.