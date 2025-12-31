Nación extendió por tres meses la quita de retenciones para el aluminio, acero y otros rubros

El Gobierno Nacional dispuso prorrogar por tres meses la eliminación de los derechos de exportación para productos de aluminio, acero y derivados destinados a países que aplican aranceles de importación iguales o superiores al 45%.

La decisión fue oficializada mediante el decreto 930/2025, publicado en la madrugada de este miércoles en el Boletín Oficial. La norma modifica el plazo establecido originalmente y busca dar previsibilidad a sectores considerados estratégicos dentro de la estructura industrial del país.

Según los fundamentos del decreto, la prórroga apunta a sostener la competitividad de las exportaciones argentinas ante medidas proteccionistas adoptadas por algunos países, afectando de manera directa el acceso de los productos nacionales a los mercados internacionales. La exención, que vencía este 31 de diciembre, continuará vigente hasta el 31 de marzo de 2026.

La exención se estableció en octubre pasado a través del decreto 726/2025, el cual se fijó en cero la alícuota de derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), siempre que el destino de las ventas externas fueran países con aranceles “ad valorem” del 45% o más.

Desde la postura de productores y miembros del comercio del producto, señalan que los sectores del aluminio y del acero tienen “capacidades productivas relevantes”, generan empleo, valor agregado y un volumen significativo de exportaciones, por lo que revisten carácter estratégico para la industria nacional.

El nuevo decreto, firmado por el presidente Javier Milei, sostiene que resulta necesario extender la vigencia del beneficio para mitigar los efectos adversos sobre el sector exportador derivados de las políticas de protección del mercado interno implementadas por otros países.

Retenciones del aluminio y acero: qué productos incluye

El alcance de la medida comprende una amplia lista de productos, entre ellos laminados planos de hierro o acero, tubos sin soldadura, aluminio en bruto, barras, perfiles, chapas, tiras y alambres de aluminio, detallados en el anexo del decreto original.

Los productos especificados son los siguientes:

72.08 : laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.

: laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir. 72.09 : laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.

: laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir. 72.10 : laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.

: laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos. 72.11 : laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir.

: laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir. 72.12 : laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos.

: laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos. 72.24 : los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de los demás aceros aleados.

: los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de los demás aceros aleados. 72.25 : laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm.

: laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm. 72.26 : laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm.

: laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm. 73.04 : tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura)*, de hierro o acero.

: tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura)*, de hierro o acero. 76.01 : aluminio en bruto.

: aluminio en bruto. 76.04 : barras y perfiles, de aluminio.

: barras y perfiles, de aluminio. 76.05 : alambre de aluminio.

: alambre de aluminio. 76.06 : chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm.

: chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm. 76.07: hojas y tiras, delgadas, de aluminio

A su vez, se estableció que la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía será la encargada de dictar las normas operativas necesarias y de informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el listado actualizado de países alcanzados por la exención y eventuales cambios en sus regímenes arancelarios

Con información de Infobae