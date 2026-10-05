Ante la visita del Papa, el Gobierno abrió el diálogo con la Iglesia por la situación de la discapacidad

Corresponsalía Buenos Aires.- En la antesala de la visita del Papa León XIV y bajo presión de la oposición, que busca prorrogar por un año la Ley de Emergencia, el Gobierno abrió este lunes un canal de diálogo con la Iglesia por la crítica situación del área de discapacidad. Funcionarios del Ministerio de Salud recibieron a autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), quienes celebraron la apertura de una mesa de trabajo pero advirtieron que “los gestos no alcanzan”.

El encuentro duró una hora y tuvo lugar en la sede el Ministerio de Salud, aunque el responsable del área, Mario Lugones, no participó porque continúa en Europa tras participar de la comitiva que viajó a París por el Argentina Week. En su lugar estuvieron el jefe de Gabinete de esa cartera, Roberto Olivieri Pinto, y otros funcionarios.

En representación de la Conferencia Episcopal Argentina asistieron su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad, constituida recientemente por la CEA con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas.

Los enviados de la Iglesia le entregaron a los funcionarios un petitorio y dialogaron sobre posibles soluciones para la delicada situación del área de discapacidad. Desde el Gobierno reconocieron que la actual Ley de Emergencia no se cumple en su totalidad y, aunque no ofrecieron respuestas concretas, convocaron a los referentes eclesiásticos a una nueva reunión.

“Se abre un espacio de diálogo entre el área de Discapacidad de la Conferencia Episcopal (que representa a las familias y organizaciones) y el Ministerio de Salud. Debemos apostar a este espacio de diálogo. Nos llevamos tareas para hacer y pasar en limpio algunos datos”, relató al término del encuentro Baya Casal.

La coordinadora de la Mesa de Discapacidad informó, puntualmente, que el Gobierno adeuda compensaciones a los prestadores por los años 2023, 2024 y 2025. “La Iglesia acompaña a las personas con discapacidad. Nosotros no estamos para dar soluciones políticas”, sentenció, y agregó: “Los gestos no alcanzan”.

Gesto simbólico

La Casa Rosada intentó descomprimir el clima de tensión con el colectivo de discapacidad a casi un mes de la llegada del Papa León XIV y su visita al Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. “La visita del Papa despabila bastante a la sociedad, y tal vez a las autoridades también”, deslizó Baya Casal en declaraciones a la prensa.

A fines de septiembre, el área de Discapacidad de la CEA emitió un documento titulado “La fragilidad que nos humaniza”, en el que sostuvo que “no es un hecho casual” que el Sumo Pontífice haya elegido el Cottolengo para su visita, sino que se trata de “un gesto de profundo contenido simbólico”.

En ese texto, advirtieron que “para las personas con discapacidad y sus familias está en juego la posibilidad de sostener tratamientos, terapias, apoyos y condiciones básicas que hacen posible su vida cotidiana”. En este sentido, subrayaron que “la respuesta del Estado no debe reducirse a una ecuación matemática”.

De esa manera, cuestionaron en duros términos el proyecto de Presupuesto 2027 que envió al Congreso el Poder Ejecutivo a mediados de septiembre. “Pretender eliminar la cobertura médica obligatoria, fragmentar los aranceles únicos que universalizan el sistema o restringir el acceso a pensiones no constituye un simple ajuste fiscal, sino un desamparo ético intolerable”, alertaron.

El debate parlamentario sobre la discapacidad tiene como próxima fecha en el calendario el 15 de octubre: la oposición pidió una sesión especial para ese día con el objetivo, entre otros, de aprobar la prórroga de la Emergencia por un año. Ese fue el pedido que realizaron las organizaciones del sector ante la cercanía del vencimiento de la ley, el próximo 31 de diciembre.

La polémica con el Presupuesto hizo que el oficialismo diera un giro y presentara una nueva propuesta para perpetuar las garantías de la Ley de Emergencia, pero en la oposición desconfían del cambio de posición y reclaman que se garanticen las partidas necesarias para afrontar los pagos. Además, presionan para eliminar el capítulo del Presupuesto que avanzaba sobre derechos del sector. Por eso, la definición en el recinto sigue abierta.

Reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada. El triunfo por dos puntos de diferencia de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva en Brasil, el adelantamiento de las elecciones en España y el estado de la causa Malvinas fueron parte central del encuentro, donde hubo ausencias como las de Lugones (de viaje) y el ministro de Economía, Luis Caputo (por motivos de salud).

Tal como había hecho en redes sociales, Milei destacó el “gran triunfo” de Bolsonaro y señaló que, durante el último tramo de la campaña, Lula desplegó un “plan platita” que no tuvo el efecto esperado. Algo que, a su entender, demuestra que ese tipo de medidas responden a “recetas del pasado” y no explican los resultados electorales.

A propósito de la convocatoria a elecciones anticipadas en España anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Milei confirmó que partirá el 19 de octubre rumbo a ese país y que el 21 participará en Madrid de una serie de actividades. Los comicios serán el 29 de noviembre.

Por otra parte, el canciller Pablo Quirno realizó un repaso de las últimas medidas vinculadas al reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, el avance del pedido de arbitraje internacional y las acciones que lleva adelante la Argentina en el plano geopolítico para sostener su posición. El debate sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional se reanudará este martes en la Cámara de Diputados.

En el plano local, el presidente hizo hincapié en los datos de recaudación correspondientes a septiembre, que anticipó fueron “muy positivos”, y analizó el impacto de distintos shocks internacionales sobre la economía argentina, entre ellos el elevado precio del petróleo y la tensión sobre la oferta global, así como las altas tasas de interés de Estados Unidos. En ese contexto, destacó que, pese a los vaivenes de la economía mundial, la Argentina continúa siendo “uno de los países que más crece”.

La novedad de la reunión fue que, durante la segunda parte, se sumó el economista Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, quien presentó ante el Gabinete su último libro: “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.