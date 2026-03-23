Causa $Libra: Nicolás Massot dice que «está probado que Milei emitió un tuit para beneficiar a Novelli»

El diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) afirmo este lunes que con la cripto $Libra el presidente Javier Milei “benefició con un tuit” a un ex empleador suyo, como Mauricio Novelli.

El legislador aseguró que esto “esta probado” pese a que hay una “inacción de la Justicia” para investigar el caso. Fue uno los que hizo un pedido de interpelación.

Qué dijo el diputado que hizo un pedido de interpelación por $Libra

“Lo que está probado es que Milei emitió un tuit para beneficiar a un ex empleador suyo (por Novelli), y lo que resta probarse es si recibió dinero» señaló en declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por Radio rivadavia.

Para Massot la cripto estafa $Libra “es un caso muy grave, comparable en su carácter casi pornográfico con la ‘Causa Hotesur’ que es la peor” de la época kirchnerista, y sobre la cual calificó como “una vergüenza que en 14 años no se haya avanzado” en la Justicia.

El legislador es autor de un pedido de interpelación sobre el caso $Libra dirigido a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, porque fueron quienes autorizaron las visitas del lobista Mauricio Novelli, antiguo empleados de Milei, a la Casa de Gobierno y la residencia de Olivos.

Massot detalló que “hubo nueve ingresos de Novelli a la Casa Rosada o a Olivos, de los cuales cinco fueron autorizados por Karina Milei y cuatro Manuel Adorni”.

Cuestionan el vínculo del presidente con Mauricio Novelli

El parlamentario sostuvo que en el Gobierno “no pueden negar los vínculos con Novelli”, uno de los impulsores de $Libra, y dijo que en el momento de la concreción de la cripto estafa, el 14 de febrero de 2025, “Adorni era un vocero y, evidentemente, tiene un vínculo que explicar también”.

Aludiendo a la relación entre Milei y Novelli, advirtió que “cuando se llega a un cargo público hay que tener especial cuidado en la relación con quienes fueron tus empleadores previamente”, y resaltó que en la causa $Libra “hay cosas que ya están probadas” y otras que “falta que la Justicia pruebe”.__IP__

“Ahora todo es tan evidente que, ante la inacción o la demora casi inactiva de la Justicia, entendemos que no hay otro ámbito más propicio que el de la interpelación en el Congreso”, indicó.

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