Javier Milei frena el armado de la campaña 2027 hasta que el Congreso defina la suspensión de las PASO.

La Casa Rosada decidió postergar la planificación de la campaña presidencial de Javier Milei hasta que el Congreso defina si se suspenden las PASO nacionales de 2027. En el Gobierno aseguran que todavía no convocaron a la mesa electoral ni elaboraron un cronograma porque la eventual realización de las primarias modificaría los tiempos, la organización territorial y la intensidad de las actividades del presidente.

La determinación se mantiene pese a que el Senado convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar la reforma política el próximo martes 17 de noviembre, en paralelo a las negociaciones por el Presupuesto 2027 y los acuerdos con los gobernadores.

En Balcarce 50 sostienen que el esquema deberá adaptarse a cualquiera de los dos escenarios legislativos. Si las primarias continúan vigentes, la campaña tendrá una etapa adicional de competencia y movilización antes de las generales. Si el Congreso aprueba su suspensión, el oficialismo organizará un despliegue territorial más prolongado y concentrado en la elección presidencial.

La postura coincide con la posición personal de Milei, quien prefiere mantenerse al margen de los preparativos electorales. En el entorno presidencial aseguran que el mandatario se siente cómodo concentrándose en las prioridades de gestión y apuestan a que la situación económica mejore en los próximos meses, además de que se ordenen las diferencias políticas con Patricia Bullrich sin anticipar el armado nacional.

Negociación con gobernadores y calendario legislativo

El presidente busca utilizar este período para fortalecer su vínculo con los mandatarios provinciales desde la gestión e instalar sus prioridades económicas y legislativas. La estrategia apunta a vincular los acuerdos de gobernabilidad con el respaldo al programa oficialista, sin transformar todavía esas conversaciones en compromisos electorales para 2027.

La definición de las alianzas quedará condicionada por las votaciones del Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO, que la Casa Rosada busca convertir en las primeras señales de un entendimiento nacional. Cerca de Karina Milei sostienen que los acuerdos definitivos quedarán para después de esas discusiones, aunque Diego Santilli asegura haber avanzado en la negociación de los apoyos parlamentarios. En el Ejecutivo consideran que los gobernadores necesitan integrar a sus candidatos a diputados y senadores nacionales en una oferta competitiva, pero buscan diferenciar esos entendimientos de las disputas por gobernaciones y legislaturas provinciales.

El calendario parlamentario comenzó a ordenarse tras las reuniones con los aliados en Diputados:

Presupuesto 2027: La Libertad Avanza buscará conseguir dictamen el martes 17 de noviembre y llevarlo al recinto el miércoles 25, para completar su tratamiento en el Senado durante las sesiones extraordinarias de diciembre. En el Ejecutivo reconocen que restan negociaciones sobre partidas universitarias, fondos para Discapacidad y obras reclamadas por las provincias, con el equilibrio fiscal como límite.

La Libertad Avanza buscará conseguir dictamen el martes 17 de noviembre y llevarlo al recinto el miércoles 25, para completar su tratamiento en el Senado durante las sesiones extraordinarias de diciembre. En el Ejecutivo reconocen que restan negociaciones sobre partidas universitarias, fondos para Discapacidad y obras reclamadas por las provincias, con el equilibrio fiscal como límite. Suspensión de las PASO: La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá el martes 17 de noviembre a las 15 en el Salón Illia, por disposición de Agustín Coto. El oficialismo pretende emitir dictamen esa semana y votar el proyecto en el recinto el jueves 26, aunque todavía necesita garantizar los 37 votos requeridos para una reforma electoral.

En la Casa Rosada afirman que Santilli avanzó con los gobernadores y abrió contactos con legisladores radicales, pero en los bloques del PRO y la UCR advierten que aún no existe un acuerdo definitivo. La suspensión aprobada para las legislativas de 2025 rigió solo durante ese año, por lo que las primarias volverán a aplicarse en 2027 si no se sanciona una nueva ley que evite el inicio de la campaña 60 días antes de los comicios.

Candidaturas abiertas y convivencia interna

El congelamiento de las definiciones alcanza también a los nombres propios. En la conducción libertaria sostienen que las principales candidaturas no se resolverán hasta entrado el verano y que la integración de la fórmula presidencial sigue abierta, con Patricia Bullrich entre las alternativas evaluadas para acompañar a Milei.

Karina Milei conserva el control de las negociaciones junto a Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. La línea partidaria apunta a presentar candidatos propios como regla general en la mayor cantidad de distritos y reservar las concesiones para los gobernadores que acepten las condiciones del oficialismo.

Queda pendiente la coordinación interna entre los Menem y Santiago Caputo. En el Ejecutivo reconocen que deberán acercar posiciones antes de activar la estructura nacional, aunque ambos sectores transmiten que podrán trabajar en conjunto bajo el esquema utilizado en 2025: Karina Milei y los Menem conservarán el armado provincial y la conformación de las listas, mientras que Caputo participará de la estrategia presidencial.