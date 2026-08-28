Empleadas domésticas: cuánto costará la hora de trabajo, mes a mes, hasta diciembre 2026

El esquema salarial para empleadas domésticas, nucleadas en el personal de casas particulares, define un sendero de previsibilidad para el cierre de año.

Tras el entendimiento alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) difundió las estimaciones oficiales sobre el valor de la hora para las empleadas domésticas hasta diciembre 2026.

El cronograma contempla ajustes mensuales decrecientes, calculados sobre la base de julio (1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre), junto con la incorporación progresiva al salario básico del bono extraordinario de agosto 2026.

En Río Negro y Neuquén, estas referencias fijan el piso legal de contratación sobre el cual deben liquidarse los adicionales obligatorios de la región.

Escala mensual: el valor de la hora de empleadas domésticas hasta diciembre 2026

El sendero salarial, proyectado por la UPACP, detalla el costo horario para cada categoría profesional, combinando la suba porcentual fija con la absorción escalonada de la suma no remunerativa.

Para la categoría de Personal para tareas generales (Limpieza), la evolución del valor de la hora para empleadas domésticas hasta diciembre 2026 se desglosa del siguiente modo:

Agosto 2026 : $3.804,66 con retiro y $4.072,38 sin retiro (se adiciona el bono extraordinario por única vez: $8.000 para menos de 12 hs semanales; $11.500 entre 12 y 16 hs; $20.000 para 16 hs o más).

: $3.804,66 con retiro y $4.072,38 sin retiro (se adiciona el bono extraordinario por única vez: $8.000 para menos de 12 hs semanales; $11.500 entre 12 y 16 hs; $20.000 para 16 hs o más). Septiembre 2026 : $3.914,63 con retiro y $4.306,71 sin retiro (incluye el 1,8% y la integración del primer 25% del bono al básico).

: $3.914,63 con retiro y $4.306,71 sin retiro (incluye el 1,8% y la integración del primer 25% del bono al básico). Octubre 2026 : $4.064,08 con retiro y $4.460,36 sin retiro (suma el 1,7% y un 50% adicional del bono).

: $4.064,08 con retiro y $4.460,36 sin retiro (suma el 1,7% y un 50% adicional del bono). Noviembre 2026 : $4.170,52 con retiro y $4.571,91 sin retiro (aplica el 1,6% y el 25% final de la suma extraordinaria, completando su absorción).

: $4.170,52 con retiro y $4.571,91 sin retiro (aplica el 1,6% y el 25% final de la suma extraordinaria, completando su absorción). Diciembre 2026: $4.237,24 con retiro y $4.645,06 sin retiro (cierra el esquema con un incremento del 1,6%).

En el segmento de Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores), la hora con retiro pasará de $4.072,38 en agosto a $4.185,94 en septiembre 2026, $4.337,54 en octubre, $4.447,12 en noviembre y alcanzará los $4.518,27 en diciembre (modalidad sin retiro: de $4.520,14 en agosto a $4.997,35 a fin de año).

Para Caseros, el valor por hora sin retiro evolucionará de $4.072,38 en agosto a $4.518,27 en diciembre; en Tareas específicas, de $4.303,49 a $4.770,71 con retiro; y en Supervisores, de $4.523,11 a $5.002,21 con retiro.

Empleadas domésticas: liquidación por horas y adicionales de ley en Río Negro y Neuquén

Las pautas regulatorias, de la Ley 26.844, establecen que el valor por hora aplica estrictamente para quienes desempeñan tareas por menos de 24 horas semanales para un mismo empleador; al alcanzar o superar esa carga horaria, corresponde la liquidación mensual proporcional.

Para las relaciones laborales radicadas en Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, los empleadores deben computar sobre estos valores básicos el adicional por zona desfavorable del 31%.

Asimismo, rige el suplemento del 1% por cada año de antigüedad acumulado a partir de septiembre 2020. Ambos rubros resultan obligatorios, y deben registrarse en el comprobante electrónico, emitido mediante el portal de ARCA para resguardar la validez formal del vínculo laboral.