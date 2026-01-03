Donald Trump aseguró que siguió en vivo la captura de Maduro como un “show televisivo»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que siguió «en directo» la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, comparando el operativo militar con una producción de entretenimiento.

Trump reveló que siguió en tiempo real la captura de Maduro y de Cilia Flores

Durante una entrevista concedida a la emisora Fox, el líder republicano brindó detalles sobre la supervisión de la maniobra desde la Casa Blanca y aseguró: «La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos».

El mandatario declaró que la intervención resultó «muy bien organizada» y se saldó sin víctimas estadounidenses.

Trump reveló además que la planificación original contemplaba una «segunda oleada» de ataques sobre territorio venezolano para la jornada de hoy; sin embargo, sostuvo que la primera acometida «fue tan letal» que las acciones adicionales resultaron innecesarias ante el éxito de la misión.

El presidente norteamericano concluyó su intervención destacando la efectividad del despliegue que culminó con la detención de las máximas figuras del Poder Ejecutivo de Venezuela.