Argentina y Alemania fortalecen la cooperación agroalimentaria con un acuerdo para impulsar el comercio

Argentina y Alemania firmaron una Declaración Conjunta para fortalecer las relaciones comerciales y la cooperación en materia agroalimentaria, en una iniciativa que busca consolidar los vínculos entre ambos países y generar nuevas oportunidades para las cadenas de valor del sector.

Argentina y Alemania profundizan la cooperación en el sector agroalimentario

El acuerdo fue suscripto durante la Exposición Rural de Palermo por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y la viceministra del Ministerio Federal de Agricultura, Alimentación e Identidad Regional de Alemania, Martina Englhardt-Kopf.

El documento reconoce el papel estratégico de la agricultura, la ganadería, la agroindustria, la actividad forestal y sus cadenas de valor como motores de un desarrollo más armónico y competitivo. Además, establece un marco para intensificar la cooperación bilateral en políticas públicas, investigación agroalimentaria e intercambio de conocimientos, respetando las prioridades y competencias de cada país.

La Declaración entrará en vigor desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia de cinco años, período durante el cual ambas naciones promoverán acciones conjuntas orientadas a fortalecer el intercambio comercial y la innovación en el sector.

En el texto, Argentina y Alemania también reafirmaron su compromiso con un comercio internacional abierto, justo y basado en reglas, en línea con los principios y obligaciones establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Actualmente, Alemania representa un destino relevante para las exportaciones agroalimentarias argentinas. Cada año, el país europeo importa productos nacionales por más de USD 500 millones, entre los que se destacan carne bovina, miel, alimentos para animales, frutas, maní y productos vitivinícolas.

La visita oficial de la delegación alemana incluyó la participación de funcionarios del gobierno federal, empresarios del sector de insumos agrícolas, investigadores y representantes de asociaciones de productores, quienes mantuvieron encuentros con autoridades y actores de la cadena agroindustrial argentina para explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión.

Con este entendimiento, ambos gobiernos buscan consolidar una agenda de trabajo común que contribuya a fortalecer el comercio bilateral y el desarrollo sostenible de uno de los sectores más dinámicos de sus economías.