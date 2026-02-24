Asado en Olivos: el gesto de Javier Milei para agradecer y acelerar la agenda parlamentaria libertaria

El presidente Javier Milei invitó a diputados y senadores a un asado en la Quinta de Olivos el domingo próximo, después del discurso ante la Asamblea Legislativa. Será un encuentro para «agradecer el trabajo realizado y alentar a los representantes libertarios a que avancen a todo ritmo con la agenda parlamentaria pendiente».

Javier Milei invitó a diputados y senadores libertarios a un asado en Olivos

En la Cámara de Diputados, fuentes parlamentarias confirmaron el encuentro. La idea es que cada legislador violeta pague su cubierto, como sucedió en otras ocasiones, y no se descarta que representantes parlamentarios de buen vínculo con el oficialismo den el presente.

Milei había utilizado su residencia el 22 de diciembre del año último, pero para recibir a su elenco de gestión. Un encuentro que no fue habitual, pero que sirvió para que la máxima figura del Poder Ejecutivo haga un balance del año y pueda detallar la agenda de reformas.

A esa cita no faltó nadie: además de los ministros y secretarios, fueron convocados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y figuras centrales de la mesa política libertaria como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

NA