Milei y Caputo celebraron el dato que difundió el INDEC de la actividad económica de 2025.

El presidente Javier Milei y su Ministro de Economía celebraron el dato que difundió el INDEC. El presidente se refirió al crecimiento del 4,4% que registró la actividad económica durante el 2025, y afirmó que “Argentina Avanza”.

El mandatario se mostró enfático tras el indicador que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el cual demostró que la economía se expandió por encima del 4%.

A su vez, cargó contra los “profetas del odio” e indicó que si no hubiera sido por el “riesgo kuka” la actividad económica “hubiera crecido 7%”.

Qué difundió el INDEC

Esta tarde, el organismo que preside Pedro Lines informó la variación de la actividad económica de diciembre, la cual culminó con un alza del 1,8% mensual y 3,5% interanual.

De esta manera, la economía durante el 2025 se expandió un 4,4% y quedó 2,6 puntos porcentuales (p.p.) por encima del mismo dato del 2024 (-1,8%).

Caputo celebró el dato que difundió el INDEC sobre la actividad económica del 2025

El funcionario indicó que el “orden monetario y la recapitalización del Banco Central” permitieron sostener el crecimiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato de actividad económica que difundió el INDEC, el cual confirmó la expansión del 4,4% de la economía.

Mediante sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda mencionó algunos puntos del informe que brindó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), entre los que destacó el crecimiento de once de los quince sectores del EMAE y el aumento mensual e interanual.

“A pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA, permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”.

Sin embargo, indicó que estos datos son “provisorios” y remarcó que en marzo se conocerá el crecimiento real correspondiente al cuarto trimestre del 2025.