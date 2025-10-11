La Justicia postergó la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires tras el fallo a favor de Santilli

El gobierno había apelado para colocar a Diego Santilli tras la renuncia de José Luis Espert. Foto: Gentileza.

Sigue sumando capítulos judiciales el intento de La Libertad Avanza de retirar a José Luis Espert de la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. La Cámara Nacional Electoral (CNE) devolvió la apelación presentada por el partido de Javier Milei a la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires, ya que consideró que no garantizó el derecho de defensa y el principio de bilateralidad al no consultar al resto de las fuerzas políticas.

Esto surgió luego de que la CNE fallara a favor de que Diego Santilli, reemplace al diputado que se bajó de la campaña en medio de la investigación por sus vínculos con Fred Machado, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

La cámara presidida por Daniel Bejas revocó un fallo de primera instancia que dispuso que sea Karen Reichardt encabezara la lista, por lo que ahora el dirigente del PRO quedó en primer lugar como candidato.

Según informó Infobae, esta nueva instancia judicial implica que se demorará aún más el reclamo de LLA de reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires, las cuales originalmente contienen la cara de Espert, para que en su lugar aparezca Diego Santilli.

La Junta Electoral deberá ahora trasladar la apelación a los apoderados de los 15 partidos que comparten la boleta única en el distrito bonaerense.

Una vez finalizado este trámite, el fiscal ante la Cámara, Ramiro González, podrá emitir su dictamen y a partir de ahí la Cámara podrá fallar a favor o en contra.

Cómo surgió la disputa por la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires

Luego de que Espert se bajara como principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la Junta Electoral rechazó en primera instancia el pedido del Gobierno de reimprimir las boletas.

El fallo se argumentó en la «imposibilidad material y temporal» y además indicaron que el pedido del espacio de Milei era jurídicamente improcedente porque «contradice el régimen de plazos, etapas y competencias establecido por el Código Electoral Nacional».

Además, advirtieron que dicha reimpresión implicaría para el Estado un gasto superior a los 12 millones de pesos, los cuales no están incluidos en el presupuesto.

Sin embargo, desde el Ejecutivo respondieron que brindarían los fondos suficientes para solventar los costos, en un uso extraordinario de recursos públicos.

Por este motivo, los apoderados de La Libertad Avanza —Alejandro Carranzio, Juan Osana y Luciano Gómez Alvariño— presentaron una apelación y este sábado la Cámara Nacional Electoral había revocado el fallo de primera instancia, pero finalmente dio marcha atrás y derivó la apelación.