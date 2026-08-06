Así marcharon en Río Negro y Neuquén contra la Ley de Propiedad Privada

Marcha en repudio a la Ley de propiedad privada. Foto: Cecilia Maletti

Miles de personas se movilizaron este jueves en distintas ciudades de Río Negro y Neuquén para manifestar su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que fue debatido en el Senado de la Nación.

Las protestas se realizaron en el marco de una convocatoria nacional impulsada por organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles. Bajo distintas consignas en defensa del territorio y contra las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, las marchas se replicaron en varias localidades patagónicas.

Neuquén capital reunió miles de personas en el Monumento a San Martín

En la capital neuquina, la movilización comenzó a las 17 con una concentración en el Monumento a San Martín.

Desde allí, organizaciones sociales, agrupaciones políticas, centros de estudiantes y vecinos marcharon por las calles céntricas con banderas, carteles y bombos para expresar su rechazo al proyecto que impulsa el Gobierno nacional.

La convocatoria formó parte de una jornada de protesta que se desarrolló de manera simultánea en distintas ciudades del país.

1/ 35 Marcha en repudio a la Ley de propiedad privada. Foto: Cecilia Maletti 2/ 35 Marcha en repudio a la Ley de propiedad privada. Foto: Cecilia Maletti 3/ 35 4/ 35 5/ 35 6/ 35 7/ 35 8/ 35 9/ 35 10/ 35 11/ 35 12/ 35 13/ 35 14/ 35 15/ 35 16/ 35 17/ 35 18/ 35 19/ 35 20/ 35 21/ 35 22/ 35 23/ 35 24/ 35 25/ 35 26/ 35 27/ 35 28/ 35 29/ 35 30/ 35 31/ 35 32/ 35 33/ 35 34/ 35 35/ 35 Marcha en repudio a la Ley de propiedad privada. Foto: Cecilia Maletti

Movilización en Roca

En General Roca, alrededor de 2.000 personas participaron de la movilización. La concentración se realizó en la plaza San Martín, donde hubo discursos y cánticos contra las políticas del Gobierno nacional. Luego, la columna recorrió las principales calles del centro de la ciudad con la participación de gremios, organizaciones sociales y distintos sectores de la comunidad.

La protesta se desarrolló de manera pacífica y estuvo marcada por consignas en defensa de los derechos sociales y del territorio.

1/ 2 Roca Marcha contra la ley de tierras y propiedad privada. Foto: Juan Thomes 2/ 2 Roca Marcha contra la ley de tierras y propiedad privada. Foto: Juan Thomes

Bariloche marchó con la presencia de Fito Páez

Bariloche fue una de las ciudades con mayor convocatoria de la Patagonia. A pesar de las bajas temperaturas y del intenso viento, alrededor de 5.000 personas participaron de la marcha por las calles céntricas.

La movilización reunió a organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones políticas y vecinos que expresaron su rechazo al proyecto de ley.

Entre los participantes estuvo el músico Fito Páez, cuya presencia generó repercusión entre los manifestantes.

1/ 8 2/ 8 La marcha en Bariloche tuvo una importante convocatoria. Foto: Marcelo Martinez 3/ 8 4/ 8 La marcha en Bariloche tuvo una importante convocatoria. Foto: Marcelo Martinez 5/ 8 La marcha en Bariloche tuvo una importante convocatoria. Foto: Marcelo Martinez 6/ 8 La marcha en Bariloche tuvo una importante convocatoria. Foto: Marcelo Martinez 7/ 8 8/ 8 La marcha en Bariloche tuvo una importante convocatoria. Foto: Marcelo Martinez

Protestas en la cordillera

Además de las principales ciudades, distintas localidades cordilleranas de Río Negro y Neuquén también realizaron movilizaciones durante la jornada.

En cada una de ellas, organizaciones locales y vecinos salieron a las calles para manifestarse en defensa del territorio y expresar su rechazo a la iniciativa que debatía el Senado.

Las marchas en la Patagonia se sumaron a una jornada nacional de protestas que tuvo réplicas en ciudades de todo el país mientras la Cámara Alta analizaba el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.