Lactancia materna: habrá una charla abierta en Allen

La jornada cerrará la Semana Mundial de la Lactancia Materna con una charla, música y un encuentro para compartir en comunidad. Gentileza.

El Hospital Dr. Ernesto Accame de Allen realizará este viernes 7 de agosto una jornada abierta a la comunidad para cerrar las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La propuesta comenzará a las 10.30 e incluirá una charla sobre los beneficios de la lactancia, además de actividades recreativas y un espacio de encuentro para las familias.

Los beneficios de la lactancia

La actividad central será la exposición «Microbiota y beneficios de la lactancia materna», a cargo de la neonatóloga Alicia Pedron y la nutricionista Eugenia Mozzoni, quienes abordarán el impacto de la lactancia en la salud del bebé y el desarrollo de su microbiota.

A partir de las 11, la jornada continuará con una presentación de música y baile folclórico para celebrar el cierre de la semana, en un ambiente pensado para compartir en comunidad.

Como cierre, los organizadores ofrecerán chocolate caliente y torta para los asistentes.

Desde el hospital invitaron a participar de la propuesta, destinada a familias, personas gestantes, madres en período de lactancia y a toda la comunidad interesada en conocer más sobre los beneficios de la lactancia materna y acompañar esta fecha de concientización.