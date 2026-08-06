Lactancia materna: habrá una charla abierta en Allen
El Hospital Dr. Ernesto Accame realizará este viernes una jornada abierta para cerrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con una charla sobre microbiota, actividades recreativas y un encuentro para las familias.
El Hospital Dr. Ernesto Accame de Allen realizará este viernes 7 de agosto una jornada abierta a la comunidad para cerrar las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La propuesta comenzará a las 10.30 e incluirá una charla sobre los beneficios de la lactancia, además de actividades recreativas y un espacio de encuentro para las familias.
Los beneficios de la lactancia
La actividad central será la exposición «Microbiota y beneficios de la lactancia materna», a cargo de la neonatóloga Alicia Pedron y la nutricionista Eugenia Mozzoni, quienes abordarán el impacto de la lactancia en la salud del bebé y el desarrollo de su microbiota.
A partir de las 11, la jornada continuará con una presentación de música y baile folclórico para celebrar el cierre de la semana, en un ambiente pensado para compartir en comunidad.
Como cierre, los organizadores ofrecerán chocolate caliente y torta para los asistentes.
Desde el hospital invitaron a participar de la propuesta, destinada a familias, personas gestantes, madres en período de lactancia y a toda la comunidad interesada en conocer más sobre los beneficios de la lactancia materna y acompañar esta fecha de concientización.
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