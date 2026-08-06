Cómo hacer el pan de San Cayetano este 7 de agosto para que no falte trabajo ni comida

El paso a paso para preparar el pan de San Cayetano.

Cada 7 de agosto, miles de personas en Argentina honran a San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, con una tradición que atraviesa generaciones: preparar el pan de San Cayetano como un gesto de fe para pedir que nunca falten el alimento y las oportunidades laborales en el hogar.

La receta es sencilla, económica y forma parte del legado de muchas familias que mantienen viva esta costumbre año tras año.

La receta tradicional del pan de San Cayetano

Una de las formas más conocidas de prepararlo es la que transmitieron durante décadas muchas familias argentinas.

Ingredientes

1 kg de harina 000

600 cc de agua tibia

50 g de levadura fresca

50 g de manteca (o 1 pocillo de aceite)

20 g de sal

1 cucharada de azúcar

Paso a paso

Formar una corona con la harina sobre la mesa y colocar la sal en el borde. En el centro incorporar la manteca, el azúcar y el agua tibia con la levadura previamente disuelta. Amasar hasta obtener una masa suave, lisa y homogénea. Tapar la masa y dejarla descansar hasta que duplique su volumen. Formar bollitos del tamaño deseado. Dejar levar nuevamente. Hornear a temperatura media hasta que los panes estén dorados.

Una versión dulce

Quienes prefieren una variante más dulce pueden incorporar uno o dos huevos a la masa. Luego del primer levado, también se pueden agregar pasas de uva, nueces o frutas secas antes de formar los bollitos y llevarlos al horno.

El significado del pan de San Cayetano

Más allá de la receta, este pan representa un símbolo de esperanza y gratitud. Muchas familias lo comparten con vecinos, lo llevan a bendecir durante la misa o conservan un pequeño trozo en el hogar como expresión de fe y de confianza en que no faltarán el trabajo ni el alimento.

La tradición también invita a realizar un gesto solidario, compartiendo el pan con quienes más lo necesitan.

La oración a San Cayetano

Durante la preparación o al compartir el pan, muchos fieles acompañan la jornada con esta oración:

¡Glorioso San Cayetano, Padre de la Providencia!

Aclamado por los pueblos porque socorres con milagros

a quienes te invocan en sus necesidades:

acudo ante tu imagen suplicando que presentes al Señor

las intenciones que deposito en tus manos.

Concede a nuestra familia salud, paz y el pan de cada día,

e intercede para que nunca nos falte casa, vestido y sustento

Amén.