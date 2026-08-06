Martín Soria cargó contra Sturzenegger durante el debate en el Senado: «Buscan destruir la soberanía por dos monedas» 

El senador nacional por Río Negro, Martín Soria (Unión por la Patria), cuestionó con dureza al Gobierno nacional durante el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y apuntó especialmente contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En su intervención, el exintendente de General Roca rebautizó al funcionario como «Destruczenegger» y sostuvo que el proyecto representa un avance sobre la soberanía nacional y favorece a los grandes capitales.

Críticas a Sturzenegger y al Gobierno

Soria abrió uno de los pasajes más duros de su discurso con una referencia directa al ministro.

«Destruczenegger», lo llamó durante su exposición. Luego recordó un conocido refrán para cuestionar el proyecto oficial: «Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende».

También ironizó sobre la participación del ministro en la elaboración de la iniciativa. «Que Sturzenegger haya puesto el título a este mamarracho que estamos tratando, el chiste se cuenta solo».

El senador aseguró que el Gobierno mantiene una visión «colonial» del país. «El pueblo argentino se dio cuenta de la obsesión colonial que tiene el Presidente y sus ministros. Para eso los pusieron en la Casa Rosada».

«La ley no impide las inversiones»

Durante su discurso, Soria rechazó uno de los argumentos utilizados por el oficialismo para impulsar la reforma.

Según explicó, la legislación vigente no representa un obstáculo para la llegada de inversiones extranjeras.

«Para defender este proyecto se justificaban diciendo que un amigo de Qatar quería producir leche en Argentina y se fue porque la ley vigente no lo dejaba. La ley vigente no prohíbe la inversión extranjera. El problema no es la ley, el problema son ustedes».

En ese sentido, afirmó que la actual gestión registra un saldo negativo en materia de inversiones. «Son el primer gobierno desde De la Rúa que tiene inversión extranjera negativa».

«Favorece a los grandes capitales»

El legislador sostuvo que la iniciativa beneficia exclusivamente a grandes grupos económicos. «Este es un esquema que únicamente favorece a los grandes capitales. Está claro para quiénes gobiernan». Además, cuestionó una eventual venta de activos estratégicos. «Destruir la soberanía por dos monedas, no hay más ignorante que eso. Quieren brindarle el negocio a alguien».

Y agregó: «Buscan garantizar que todo lo que se malvenda nunca sea recuperado por el pueblo. Asegurar que jamás nos podamos escapar del sometimiento. Este gobierno vino a poner al pueblo argentino de rodillas».

Como ejemplo, afirmó: «Con esta ley que ustedes quieren votar, YPF seguiría siendo de Repsol».

Cuestionamientos a los desalojos exprés

Otro de los puntos cuestionados por Soria fue el capítulo referido a los desalojos.

El senador sostuvo que la propuesta desconoce la situación económica que atraviesan muchos inquilinos.

«Quieren habilitar los desalojos exprés. En este momento hay trabajadores que buscan un tercer trabajo porque con dos no les alcanza, el 70% de quienes alquilan tienen deudas y ustedes quieren desalojos exprés».

En referencia a Río Negro, aseguró que una parte importante de las familias destina gran parte de sus ingresos al alquiler. «En mi provincia el 30% de las familias son inquilinas y destinan más del 50% de sus ingresos a pagar el alquiler, y ustedes en diez días los quieren mandar a la calle».

También criticó la mirada del oficialismo sobre esa problemática. «Para ustedes, los libertarios, el problema es que se tarda demasiado en desalojarlos y no que la gente no llega a fin de mes».

El manejo del fuego

En el tramo final de su exposición, Soria cuestionó las modificaciones vinculadas a la Ley de Manejo del Fuego y advirtió sobre sus posibles consecuencias ambientales. «Estamos hablando del futuro ambiental y productivo del país. Va en contra de toda la Constitución».

El senador recordó los incendios forestales ocurridos en Río Negro y la Patagonia. «En nuestra provincia sufrimos incendios forestales. El fuego consumió más de 230 mil hectáreas solamente en la región de los bosques andinos».

Finalmente, afirmó que la reforma podría favorecer la especulación inmobiliaria sobre tierras afectadas por incendios. «Ustedes quieren habilitar la especulación sobre los terrenos afectados. Quieren desproteger casi dos millones de hectáreas de bosques de la Argentina».