Un fuerte temblor de 4,6 grados sacudió al Gran Mendoza y se sintió en varias localidades

Un fuerte temblor se sintió este jueves por la noche en el Gran Mendoza y generó preocupación en la provincia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento tuvo una magnitud de 4,6 y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.

El sismo ocurrió a las 21:00 y tuvo su epicentro a 16 kilómetros de la ciudad de Mendoza y a 21 kilómetros al norte de Ugarteche, por lo que fue percibido con intensidad en distintos departamentos del Gran Mendoza.

El movimiento sorprendió a los mendocinos cuando finalizaba la jornada. En redes sociales, numerosos usuarios compartieron sus experiencias y describieron el fenómeno como un temblor «corto y seco», mientras que quienes se encontraban en edificios de varios pisos aseguraron que el movimiento se sintió con mayor intensidad.

Hasta el momento, las autoridades no informaron daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia del evento sísmico.

Mendoza es una de las provincias con mayor actividad sísmica del país debido a su ubicación sobre el borde occidental de la placa Sudamericana, una zona donde la interacción con la placa de Nazca genera movimientos de distinta magnitud con frecuencia.