Atentado a Cristina Kirchner: lo que se sabe ahora de la investigación judicial

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ingresó al domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, cerca de las 11 de la mañana para tomarle declaración testimonial tras el ataque que sufrió el jueves a la noche. Hasta el momento, ocho testigos declararon en la causa que se investiga como «homicidio calificado en grado de tentativa». En un allanamiento en la casa del detenido encontraron 100 proyectiles.

La magistrada lo hizo acompañada por el fiscal Carlo Rívolo, quien junto a su colega, Eduardo Taiano, son los tres funcionarios judiciales que están a cargo del expediente que se abrió para investigar el intento de asesinato a la ex mandataria.

Más temprano un total de 100 balas calibre 9 milímetros fueron secuestradas hoy en la casa de Fernando André Sabag Montiel, detenido por apuntarle con un arma a la vicepresidenta Cristina Kirchner.



Según confirmaron fuentes policiales y judiciales a Noticias Argentinas, la vivienda en la que se encontraron las municiones y que Sabag Montiel alquila, está ubicada en Uriburu al 700 en el partido bonaerense de San Martín.

Allí, además de las dos cajas marca Magtech con las 100 municiones, se secuestró una laptop; una Libreta de Enrolamiento a nombre de Jacobo Sabag; dos tarjetas SUBE; tres hojas con calcos de tatuajes; y un certificado de nacimiento brasilero a nombre de Viviana Beatriz SABAG.

Este fue el segundo allanamiento realizado en la causa ya que este viernes a la madrugada, efectivos de la Policía Federal inspeccionaron otra vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, que sería en la que vivía el acusado hace unos meses.



Durante ese operativo llevado a cabo en Terrada 2315, en el barrio porteño de Villa del Parque, la Policía no encontró nada más que «información escrita y grabada», según contaron los vecinos.



Cuando los efectivos llegaron para allanar el lugar, en la vivienda lindera había un cartel que decía «esta no es la casa de Fernando». «Fue un allanamiento bastante tranquilo, siguieron los procedimientos como tienen que ser y revisaron todo. No se llevaron nada solo información escrita y grabada», señaló uno de los vecinos del sujeto que se encuentra detenido tras intentar dispararle a la vicepresidenta.

Ya declararon ocho testigos en la causa

Al menos ocho personas que se manifestaron la noche del jueves frente a la casa de Cristina ya prestaron declaración como testigos ante la jueza federal Maria Eugenia Capuchetti por el ataque a la Vicepresidenta, en tanto el hecho se investiga como «homicidio calificado en grado de tentativa».

Los testigos declararon durante la madrugada y hasta primera hora de la mañana y, en muchos casos, fueron trasladados a Comodoro Py 2002 desde el lugar de los hechos. También se tomaba declaración a custodios de la Vicepresidenta y efectivos de Policía Federal, informaron a Télam fuentes judiciales.

Un dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que presenció el atentado afirmó que tras el ataque «muy poca gente se dio cuenta de que había un arma».

Se trata de José Testoni, secretario general de la CTA de Santa Fe, quien anoche pasó «por la casa de Cristina para apoyarla en la guerra judicial que afronta» y fue testigo del ataque.

«Yo estaba casi al final del cordón, a diez metros de donde pasó el hecho. Pasa (Cristina) al lado mío y me da la mano. Le dije ‘soy de Santa Fe, vengo al encuentro de la CTA’, a lo que ella me respondió: ‘Ah, qué bueno, Santa Fe».

En declaraciones a radio Aire de Santa Fe, el dirigente gremial añadió que, «a los diez segundos, se armó un tumulto, y la verdad lo que se dijo en ese momento fue que se trataba de un infiltrado».

Testoni dijo que luego del atentado «la gente seguía en un clima festivo» y añadió que cree que «los custodios no sabían que tenían un arma cuando lo fueron a aislar, porque después lo entregaron a la policía, y ahí siguió todo de manera normal».

«Muy poca gente se dio cuenta de que había un arma en el lugar, si hubiera habido conciencia de eso, las cosas no hubieran seguido igual», continuó.

Comenzaron las pericias sobre el celular del detenido

En tanto, en la sede del juzgado ubicado en el tercer piso de Comodoro Py 2002 comenzó además a peritarse el teléfono celular del detenido y se analizaban todos sus mensajes y comunicaciones.

El acusado prestará declaración indagatoria una vez que el juzgado cuente con los resultados de todas las medidas de prueba dispuestas, que incluyeron un allanamiento a su domicilio y otros lugares de interés para la causa.

Cómo ocurrió el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner



La vicepresidenta Cristina Kirchner sufrió un intento de asesinato por parte de un hombre que intentó dispararle con un arma de fuego y luego fue detenido por personal policial, en momentos en que la titular del Senado saludaba a militantes que se habían concentrado en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

La persona detenida se encontraba a escasos metros de la ex presidenta y tras ser detectada por personal policial fue separada de los manifestantes e introducida en un patrullero.

En el momento se produjo un tumulto y Cristina Kirchner fue alejada de esa zona, aunque siguió saludando al resto de los militantes como lo hizo cada día de esta semana al llegar desde el Senado.

El episodio ocurrió cerca de las 21, minutos después de que la ex jefa de Estado arribara a su casa ubicada en la calle Juncal tras una jornada de sesión en la Cámara alta, donde la aguardaban centenares de manifestantes para expresarle su apoyo.

Mientras saluda a los presentes, el brazo del atacante se acercó a escasos centímetros del rostro de la ex presidenta y gatilló, pero el disparo no salió.

La ex presidenta observa la secuencia y atina a agachar la cabeza, mientras que personal de seguridad trata de separarla de la situación y los militantes también observan lo ocurrido.