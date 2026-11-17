Moria Casán vivió una jornada muy especial al ser distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La actriz y conductora recibió el reconocimiento durante una ceremonia realizada el lunes 16 de noviembre en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, donde estuvo acompañada por familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo argentino.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), el homenaje destacó la extensa trayectoria artística de la diva, su capacidad para reinventarse y su influencia en distintas generaciones. Además, la Legislatura reconoció tres de sus proyectos actuales, convirtiendo la ceremonia en una celebración de su pasado y su presente profesional.

Moria Casán fue homenajeada en la Legislatura porteña: quiénes la acompañaron

La ceremonia reunió a numerosas personalidades del mundo artístico que quisieron acompañar a La One en uno de los reconocimientos más importantes de su carrera.

Entre los presentes estuvieron su hija Sofía Gala, sus nietos Dante Della Paolera y Helena Tuñón, y su pareja, Fernando «Pato» Galmarini.

También participaron Carlos Rottemberg, Nora Cárpena, Leticia Brédice, María Fernanda Callejón, Ángel de Brito, Marcelo Polino y José María Muscari, entre otras figuras.

El encuentro comenzó con un video que recorrió distintos momentos de la trayectoria de Casán, desde sus primeros pasos sobre los escenarios hasta su consolidación como una de las personalidades más reconocidas de la televisión y el teatro argentino.

La iniciativa para distinguirla como Personalidad Destacada de la Cultura fue impulsada por el legislador porteño Pablo Donati.

La emoción de Moria Casán al recibir el reconocimiento

Durante su discurso, Moria Casán agradeció el cariño de sus colegas y recordó algunos de los momentos más importantes de su carrera.

La actriz repasó sus comienzos en el espectáculo y sorprendió al recordar cómo fue su primera experiencia profesional sobre un escenario.

Contó que, cuando todavía estudiaba Derecho, debutó en el Teatro Nacional caracterizada como Charles Chaplin. Aquella presentación, que comenzó como un número de transformismo, terminó convirtiéndose en el inicio de una trayectoria que se extendería durante décadas.

También recordó su relación profesional con Carlos Rottemberg, uno de los productores que la acompañaron durante buena parte de su carrera, y destacó el vínculo que mantiene con diferentes generaciones de artistas.

A pocos meses de cumplir 80 años, la conductora también hizo referencia a su intensa actividad laboral y al entusiasmo que todavía siente por cada nuevo proyecto.

La inesperada sorpresa que recibió Moria Casán durante el homenaje

Uno de los momentos más divertidos de la ceremonia llegó cuando Gustavo Moro, conocido por sus imitaciones de Moria Casán, irrumpió en el salón con una intervención humorística.

La aparición generó risas y aplausos entre los invitados, mientras la homenajeada celebró la ocurrencia.

También hubo un momento especialmente emotivo cuando le entregaron 34 rosas, una por cada año de la histórica obra teatral Brujas.

El cierre tuvo una puesta en escena digna de la diva: Moria fue coronada frente a los presentes, con la participación de su nieto Dante y su histórico asistente Galo Sotto, mientras sonaba una canción de Cher.

La serie de Netflix y sus proyectos también fueron reconocidos

El homenaje no se limitó a la trayectoria de Moria Casán. La Legislatura porteña también distinguió tres producciones vinculadas con su presente artístico.

La serie biográfica Moria, de Netflix, recibió una declaración de Interés Cultural, al igual que la obra teatral Cuestión de género, que protagoniza junto a Jorge Marrale.

Por otra parte, su programa televisivo La mañana con Moria, emitido por Eltrece, obtuvo una mención especial.

De esta manera, la ceremonia reunió cuatro reconocimientos relacionados con una misma artista, un hecho que destacó la vigencia de Casán en diferentes formatos.

Moria Casán, una figura que sigue vigente a casi 80 años

Con una carrera que atraviesa el teatro de revistas, el cine, la televisión y las nuevas plataformas, Moria Casán continúa siendo una de las personalidades más influyentes del espectáculo argentino.

Su capacidad para reinventarse, su estilo provocador y su manera de desafiar las convenciones la convirtieron en una figura reconocida por distintas generaciones.

Durante el homenaje, también hubo espacio para destacar su compromiso con producciones que abordan temáticas sociales, como Cuestión de género, una obra que propone reflexionar sobre los prejuicios y la diversidad.

El reconocimiento de la Legislatura porteña llegó en un momento de intensa actividad profesional para la diva, que continúa sumando proyectos y demostrando su vigencia en la escena artística argentina.

Rodeada de su familia y de numerosas figuras del espectáculo, Moria celebró una distinción que reconoce no solamente su trayectoria, sino también su lugar dentro de la cultura popular del país.