Murió el sociólogo y ensayista Christian Ferrer, a los 66 años
El reconocido intelectual argentino Christian Ferrer murió este martes, a los 66 años, dejando una obra fundamental en la Universidad de Buenos Aires y el ensayo libertario.
Christian Ferrer, el sociólogo, escritor y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, murió en las últimas horas a los 66 años.
Con una mirada incisiva que desarmó durante décadas los lugares comunes de la política, la técnica y los discursos de poder, Christian Ferrer marcó a toda una generación de cientistas sociales antes de su muerte.
La noticia fue confirmada por espacios culturales y comunitarios, que lo despidieron recordando su lucidez intelectual y su permanente invitación a cuestionar los dogmas establecidos.
Quién fue Christian Ferrer y cuál fue su trayectoria en la Universidad de Buenos Aires
Nacido en 1960, Christian Ferrer construyó un perfil singular dentro del campo intelectual argentino, alejado de los moldes académicos tradicionales y de las etiquetas partidarias.
Durante décadas se desempeñó como docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde formó a generaciones de estudiantes en el cruce entre la filosofía de la técnica, la historia de las ideas y el pensamiento anarquista. También dio clases en la Universidad Nacional del Comahue, en la carrera de Comunicación Social.
Además de su labor en las aulas, integró el grupo editor de la revista Artefacto. Pensamientos sobre la Técnica, una publicación de referencia para analizar el impacto de la tecnología en la vida contemporánea.
Quienes compartieron debates con él, destacaron su capacidad para interpelar las creencias cotidianas sobre el Estado, el consumo y las instituciones.
Los libros esenciales de Christian Ferrer: del pensamiento libertario a «El cielo fuera de quicio»
La producción bibliográfica de Christian Ferrer combinó el rigor documental con un estilo literario punzante, marcado por la irreverencia y el rechazo a cualquier forma de autoritarismo.
Entre sus obras más destacadas se encuentran:
- Ensayos sobre técnica y sociedad: El entramado y el apuntalamiento técnico del mundo, Los destructores de máquinas y otros ensayos y La amargura metódica.
- Biografía y memoria cultural: Barón Biza. El inmoralista, una investigación clave sobre el escritor cordobés Raúl Barón Biza, además de Cabezas de tormenta, Camafeos, La mala suerte de los animales, El corazón empurpurado. Epistolario e historia, El pozo de los vestigios y Malvinas Memories.
- Su última publicación: en octubre 2025 presentó El cielo fuera de quicio; librecambio y proteccionismo (Editorial Sudamericana), un ensayo en espejo donde examinó las tragedias humanas detrás de los extremismos ideológicos del siglo XX, desde el maoísmo hasta el liberalismo austríaco, bajo la premisa de que ningún ejercicio de poder tiene justificación moral.
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