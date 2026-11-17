Christian Ferrer, el sociólogo, escritor y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, murió en las últimas horas a los 66 años.

Con una mirada incisiva que desarmó durante décadas los lugares comunes de la política, la técnica y los discursos de poder, Christian Ferrer marcó a toda una generación de cientistas sociales antes de su muerte.

La noticia fue confirmada por espacios culturales y comunitarios, que lo despidieron recordando su lucidez intelectual y su permanente invitación a cuestionar los dogmas establecidos.

Quién fue Christian Ferrer y cuál fue su trayectoria en la Universidad de Buenos Aires

Nacido en 1960, Christian Ferrer construyó un perfil singular dentro del campo intelectual argentino, alejado de los moldes académicos tradicionales y de las etiquetas partidarias.

Durante décadas se desempeñó como docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde formó a generaciones de estudiantes en el cruce entre la filosofía de la técnica, la historia de las ideas y el pensamiento anarquista. También dio clases en la Universidad Nacional del Comahue, en la carrera de Comunicación Social.

Además de su labor en las aulas, integró el grupo editor de la revista Artefacto. Pensamientos sobre la Técnica, una publicación de referencia para analizar el impacto de la tecnología en la vida contemporánea.

Quienes compartieron debates con él, destacaron su capacidad para interpelar las creencias cotidianas sobre el Estado, el consumo y las instituciones.

Los libros esenciales de Christian Ferrer: del pensamiento libertario a «El cielo fuera de quicio»

La producción bibliográfica de Christian Ferrer combinó el rigor documental con un estilo literario punzante, marcado por la irreverencia y el rechazo a cualquier forma de autoritarismo.

Entre sus obras más destacadas se encuentran: