La cobertura de Nelson Castro durante la visita del papa León XIV a Perú generó una fuerte controversia después de que el periodista argentino describiera las condiciones de vida en Chiclayo, la ciudad donde el pontífice ejerció su ministerio episcopal durante varios años. Sus expresiones sobre la infraestructura urbana y la situación social de sus habitantes provocaron cuestionamientos en medios de comunicación peruanos y motivaron una respuesta pública de las autoridades regionales.

Según informó el diario peruano El Comercio, las declaraciones fueron realizadas durante una transmisión en vivo para TN, cuando Castro recorría una zona cercana a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El periodista mostró calles sin pavimentar y viviendas en construcción, mientras describía las condiciones del lugar. La forma en que presentó esas imágenes fue interpretada por parte de la audiencia peruana como despectiva hacia la población local.

Qué dijo Nelson Castro sobre Chiclayo durante la cobertura del papa León XIV

La controversia comenzó cuando Nelson Castro realizó una descripción de las condiciones urbanas de Chiclayo, mientras dialogaba con Jonatan Viale desde Perú.

Durante su intervención, el periodista hizo referencia a las calles de tierra, las viviendas sin terminar y las dificultades económicas que observaba en el sector que estaba recorriendo.

Castro también destacó que las imágenes correspondían a una zona cercana a una institución universitaria y no a un barrio alejado del centro de la ciudad.

En otro momento de su transmisión, reconoció la hospitalidad de los habitantes y destacó la generosidad con la que recibían a los visitantes, incluso en situaciones de dificultades económicas.

Sin embargo, la utilización de expresiones como «mugre» y «ciudad precaria» provocó críticas en Perú, donde numerosos usuarios y comunicadores consideraron que sus palabras transmitían una imagen estigmatizante de Chiclayo.

La respuesta de la televisión peruana a Nelson Castro

La polémica tuvo una nueva repercusión cuando Carla García, periodista de Willax Televisión, cuestionó públicamente las declaraciones del conductor argentino.

Según publicó PrimiciasYa, la comunicadora expresó su malestar por la manera en que Castro había retratado a Chiclayo y defendió la identidad cultural, histórica y económica de la ciudad.

Durante su intervención, García recordó la importancia del patrimonio arqueológico de la región, con sitios como las pirámides de Túcume y las Tumbas Reales del Señor de Sipán, vinculadas con las antiguas culturas del norte peruano.

También destacó la actividad agrícola, pesquera y comercial de Lambayeque, al considerar que la descripción televisiva no reflejaba la diversidad de la región.

La periodista sostuvo que las dificultades económicas de determinados sectores no deberían utilizarse para descalificar a una comunidad.

Sus declaraciones incluyeron fuertes cuestionamientos personales contra Castro y también contra la periodista argentina Mercedes Ninci, quien participó de la cobertura de la visita papal.

El gobernador de Lambayeque también cuestionó las declaraciones

Las críticas no quedaron limitadas a los medios de comunicación. Jorge Pérez, gobernador regional de Lambayeque, también expresó públicamente su rechazo a los comentarios de Nelson Castro.

Según consignó el diario uruguayo El País, el funcionario consideró ofensiva la manera en que el periodista describió a Chiclayo y lo cuestionó por centrarse en las condiciones de pobreza de determinados sectores.

Pérez sostuvo que las declaraciones no representaban adecuadamente a la ciudad y pidió al comunicador que explicara sus expresiones.

La reacción del gobernador amplificó el debate sobre la responsabilidad de los periodistas internacionales al retratar las condiciones sociales de las comunidades que visitan.

Por qué Chiclayo tiene un vínculo especial con el papa León XIV

Chiclayo ocupa un lugar fundamental en la trayectoria religiosa de Robert Francis Prevost, el actual papa León XIV.

El pontífice llegó a la ciudad peruana en 2014 como administrador apostólico y fue nombrado obispo de la diócesis en 2015.

Durante varios años desarrolló allí una intensa actividad pastoral, estableciendo una relación cercana con las comunidades locales.

Su vínculo con Perú también se fortaleció cuando obtuvo la nacionalidad peruana. En 2023 dejó la diócesis para asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano, donde fue designado prefecto del Dicasterio para los Obispos.

Dos años después, fue elegido papa con el nombre de León XIV.

Por ese motivo, su regreso a Chiclayo durante la gira sudamericana tuvo un significado especial para los habitantes de la región, que mantienen un fuerte vínculo afectivo con el pontífice.

La polémica por Nelson Castro abrió un debate sobre la cobertura de la pobreza

La repercusión de las declaraciones del periodista argentino también puso en discusión la manera en que los medios internacionales presentan las desigualdades sociales.

La existencia de problemas de infraestructura y situaciones de pobreza constituye una realidad que puede y debe ser abordada periodísticamente. Sin embargo, el debate surgido en Perú se concentró en el lenguaje utilizado para describir esas condiciones y en la necesidad de contextualizar las imágenes.

Mientras algunos interpretaron que Castro intentaba mostrar las dificultades económicas de determinados sectores, sus críticos consideraron que la descripción resultó generalizadora y no reflejó la complejidad social, histórica y cultural de Chiclayo.

La controversia trascendió así el ámbito televisivo y alcanzó a autoridades regionales, periodistas y usuarios de redes sociales.

El episodio volvió a poner en primer plano la importancia del contexto, la precisión y el respeto en las coberturas internacionales, especialmente cuando se abordan realidades sociales sensibles en comunidades que reciben la atención de medios de diferentes países.