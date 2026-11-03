Bullrich reunió a su tropa de “incondicionales” y dio una nueva señal de autonomía

Patricia Bullrich volvió a alimentar especulaciones electorales con una foto de impacto político. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza se reunió este martes con su tropa de diputados y dirigentes “incondicionales” y acordaron trabajar “por la reelección del proyecto”, un latiguillo que diluye la figura de Javier Milei. La imagen avivó el fantasma de un divorcio del oficialismo en el Congreso, aunque en el bullrichismo por ahora lo descartan.

Según reconstruyó este medio, el escenario electoral y la situación económica “con acento en las pymes” fueron los ejes del encuentro, que tuvo lugar en oficinas del barrio porteño de Palermo y se entendió durante una hora y media. Afirman que la reunión fue pedida por los propios diputados, que hace tiempo buscaban sentarse a dialogar con su líder política.

Quienes se dieron cita fueron Belén Avico, de Córdoba; Silvana Giudici, Sabrina Ajmechet y Damián Arabia, de Ciudad de Buenos Aires; Patricia Vásquez, Lorena Petrovich y María Luisa Gonzáles Estevarena, de Buenos Aires; Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini, de Santa Fe; Mariano Campero, de Tucumán; Carlos Almena, de San Luis; y Martín Matzkin, de La Pampa. Este último fue quien reemplazó en su banca al actual vocero presidencial, Adrián Ravier.

También estuvieron el senador bonaerense Diego Valenzuela (intendente del municipio de Tres de Febrero en uso de licencia); el exdiputado y exfuncionario de Seguridad Gerardo Milman; y el legislador porteño Juan Pablo Arenaza.

Una de las grandes ausentes fue la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien debió ausentarse por motivos personales pero es la cara visible de Bullrich en la provincia y una de sus principales espadas en el Congreso. Cerca de Rodríguez Machado aclaran que su lealtad no está en discusión.

Según indicaron los participantes, en el encuentro no se habló de la posibilidad de que los bullrichistas se aparten de La Libertad Avanza y conformen un bloque propio, aunque la foto no es inocua y funcionó como una muestra de autonomía: es la primera vez que Bullrich se muestra de manera tan explícita con sus diputados, a los que ella misma acarreó desde el PRO.

En la foto hubo 12, pero con Rodríguez Machado y otros más aseguran que llegarían a 15, dentro de los 95 totales que integran la bancada del cordobés Gabriel Bornoroni. Sin los representantes de Bullrich, La Libertad Avanza perdería el tercio propio que hoy le permite blindar un eventual veto presidencial a una ley no deseada. Por eso, la tropa bullrichista es clave para el número.

Mientras la senadora sigue tomando distancia y coqueteando con una candidatura, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a marcarle la cancha días atrás. “No hay dos candidatos en La Libertad Avanza a la Presidencia”, sentenció el ladero de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en una charla con estudiantes de la Federación Universitaria del Río de la Plata.

En ese marco, Menem agregó: “Soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y es unánime la idea de que el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”.

Bullrich y Menem iban a verse las caras este martes en la habitual reunión de la Mesa Política, pero el evento fue cancelado por los preparativos para la visita del Papa León XIV y el viaje del vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem a Estados Unidos para participar como veedores de la elección de medio término.

“Momento difícil”

Por fuera de lo electoral, otro de los temas que se abordó en la reunión fue la situación de las PyMEs. Bullrich resaltó el anuncio formulado por el ministro de Economía, Luis Caputo, ante la Unión Industrial Argentina (UIA), acerca de la suspensión de embargos para pequeñas y medianas empresas.

Que Bullrich celebrara la medida no es casual: la senadora viene advirtiendo públicamente la necesidad de que la economía sea “más holgada para la gente”, en una posición que incomoda al Gobierno.

“En un momento difícil del proceso de estabilización, hacen falta medidas concretas que ayuden a mover la economía, sin volver a las recetas del gasto descontrolado ni al plan platita”, sostuvo Bullrich en redes sociales tras el anuncio de Caputo.

En ese contexto, consideró que “el anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde. Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas. Apoyar a quienes crean riqueza, invierten y generan trabajo es fundamental”.

Y concluyó: “Vamos a seguir acercando propuestas y trabajando para que el rumbo económico se traduzca en progreso y para que los resultados lleguen a todos”.