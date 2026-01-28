Avanzan las negociaciones en el Senado por la reforma laboral: hermetismo general y trabas con el capítulo fiscal

Las negociaciones por la reforma laboral avanzan en el Senado bajo un estricto hermetismo y encuentran trabas en el capítulo fiscal, objetado por los gobernadores. En una reunión que se prolongó por casi tres horas, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y un puñado de senadores aliados repasaron punto por punto el proyecto del Gobierno, aunque decidieron no dar a conocer ninguna modificación hasta que se vote en el recinto.

Senado: avanzan las negociaciones por la reforma laboral

Las oficinas del segundo piso del Senado, que ocupa desde hace años el bloque radical, se transformaron en la nueva sede del “grupo de los 44”, como se bautizó al conglomerado de La Libertad Avanza y bloques no kirchneristas. El líder de la bancada centenaria, Eduardo Vischi, jugó de local en un encuentro sin definiciones fuertes hacia afuera.

“Mantuvimos un diálogo muy abierto con los bloques que hemos reunido 44 voluntades, y estamos trabajando en los detalles de la reforma laboral. Tenemos un acuerdo bastante consolidado, que se conocerá en el momento oportuno, pero realmente el trabajo en equipo se está logrando bien y con grandes avances”, dijo Bullrich ante la consulta de RÍO NEGRO.

La exministra y Vischi oficiaron de voceros del encuentro, del que se fueron sin hacer declaraciones Luis Juez (Frente Cívico), Flavia Royón (Primero los Salteños), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Natalia Gadano (Por Santa Cruz), Beatriz Ávila (Independencia-Tucumán), Carlos Arce (Frente de la Concordia Misionero), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal) y la asesora laboral de Bullrich, Josefina Tajes.

El PRO no fue de la partida (argumentan que el presidente de la bancada, Martín Goerling, no se encuentra en Buenos Aires), como tampoco la cordobesa Alejandra Vigo. La schiarettista (que mantiene su voto bajo reserva) nunca tuvo la reunión en agenda, aunque su bloque estuvo representado por Espínola.

La decisión del Gobierno es guardar bajo siete llaves los cambios al dictamen firmado en diciembre, para no empantanar negociaciones que están en pleno curso y que tienen como protagonistas a los gobernadores. Si bien la mayoría muestra voluntad de acompañar, comparten la preocupación por el capítulo impositivo.

Hermética, Bullrich se desligó del tema y aclaró que la definición final está en manos de los mandatarios provinciales, a los que busca seducir el Gobierno vía el ministro del Interior, Diego Santilli. Pero, hasta el momento, no parece asomar un acuerdo.

“Es un tema que está más en manos del Poder Ejecutivo. Por supuesto que los senadores opinan que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no se ha resuelto, está en discusión”, se limitó Bullrich a la prensa acreditada, dándole a la novela un final abierto.

El proyecto que obtuvo dictamen modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades de capital. Las empresas que, según la ganancia neta imponible acumulada, pagan el 30 %, bajarían al 27 %, y las que tributan el 35 % pasarían a 31,5 %. La modificación preocupa en las provincias porque implica una merma en la coparticipación.

El radical Vischi, que responde al gobernador correntino Juan Pablo Valdés, le llevó a Bullrich una propuesta para diferenciar entre las empresas grandes, medianas y pequeñas. El legislador reconoció que “el tema impositivo preocupa, pero muchas veces sabemos que hay que hacer un esfuerzo para tratar de sacar a la Argentina adelante”.

“Creo que todos los gobernadores tienen la idea firme de acompañar, siempre tratando de custodiar los ingresos que tienen en sus provincias para poder hacer también su trabajo. Pero, en general, la mayoría estamos de acuerdo con todo lo que está planteado en el proyecto”, manifestó el radical correntino.

Y completó: “Todavía tenemos para discutir unos días más y, a lo mejor, también en el entendimiento de cómo va configurándose la relación del Gobierno nacional con las provincias, se puede terminar de acordar y tratar de, lo antes posible, sacar una ley que está esperando toda la sociedad”.

Los senadores del “grupo de los 44” volverán a reunirse en el despacho radical el próximo martes por la tarde, para seguir ajustando detalles. Hasta el momento, en el oficialismo mantienen la idea de sesionar el 11 de febrero con la reforma laboral y, eventualmente, la nueva Ley de Glaciares que piden algunos gobernadores.

Bullrich descartó que la discusión política por los incendios en la Patagonia vaya a condicionar las negociaciones por la reforma laboral, y anticipó que la declaración de la emergencia que reclaman los gobernadores de la región podría ser incluida en las próximas horas en el temario de las sesiones extraordinarias.

“Nosotros vamos a aceptar que se discuta el tema de la emergencia. Lo tiene que decir el jefe de Gabinete, pero seguramente entre hoy y mañana esto va a aparecer en el temario”, adelantó luego de que el gobernador chubutense Ignacio Torres encabezara un reclamo junto a sus pares patagónicos, del que también se hizo eco el PRO de Mauricio Macri.

