Banderet en China: «Añelo crece al ritmo de Vaca Muerta, vinimos a conocer, aprender y evaluar», dijo el intendente

Desde hoy y hasta el sábado, se desarrolla en China la Huawei Connect 2026. Hasta ese país viajó una comitiva argentina de más de un centenar de representantes de diferentes rubros. El jefe comunal Fernando Banderet se sumó a la experiencia con la intención de conocer las herramientas para mejorar la seguridad y los servicios para la comunidad.

El impacto que genera el desarrollo de Vaca Muerta en la localidad está estrechamente ligado, por lo que se buscarán soluciones aplicadas a la actividad.

«Vinimos a conocer, aprender y evaluar. No se trata solamente de incorporar tecnología, sino de entender qué soluciones pueden adaptarse a nuestra realidad y ayudarnos a construir la ciudad que Añelo necesita para los próximos años», dijo desde China, Banderet.

Huawei Connet 2026 es una conferencia global de tecnología, enfocada en la infraestructura de inteligencia artificial, transformación industrial y ecosistemas digitales. El intendente añelense forma parte de los cerca de 120 integrantes de la comitiva argentina y uruguaya que pertenecen a diferentes rubros. Hay organismos, funcionarios y jefe comunales de diferentes países.

Banderet señaló que “Añelo necesita mirar lo que está pasando en el mundo. La ciudad crece al ritmo de Vaca Muerta y ese crecimiento nos obliga a planificar, innovar y buscar nuevas herramientas para mejorar la seguridad y los servicios que reciben nuestros vecinos».

En esa línea, consideeró que se busca generar vínculos, conocer experiencias internacionales y analizar alternativas tecnológicas que permitan avanzar hacia una ciudad más segura, conectada, eficiente y preparada para su crecimiento futuro.

El comienzo de este encuentro es en Shaghai, pero la agenda incluye además otras actividades en Shenzhen y Beijing. A lo largo de las jornadas habrá reuniones, presentaciones y recorridos destinados a conocer desarrollos tecnológicos y experiencias aplicadas a la gestión de ciudades, la seguridad, la conectividad, los servicios públicos y la industria energética.

Finalmente, desde el municipio se informó que la presencia de Banderet en esta comitiva apunta a conocer las herramientas que pueden ser evaluadas para su futura aplicación en Añelo.

Además, se podrá observar las experiencias internacionales vinculadas a ciudades inteligentes, sistemas tecnológicos de prevención y seguridad, gestión urbana y soluciones aplicadas a la producción de petróleo y gas.