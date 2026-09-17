Luis Caputo nombró a una nueva dirección de Exportaciones, pero con una excepción normativa clave

El ministerio de Economía de la Nación formalizó la cobertura transitoria de un cargo estratégico en la estructura de la ex Secretaría de Comercio. La medida se concretó a través del Boletín Oficial, en parte de la Resolución 1578/2026 firmada por el titular Luis Caputo.

Mediante el comunicado del Gobierno, se dispuso la designación transitoria de la abogada Carina Ordeig Ferreira en el cargo de Directora de Exportaciones, organismo dependiente de la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa, dentro de la ex Subsecretaría de Política y Gestión Comercial.

La medida establece que el nombramiento rige con efecto retroactivo a partir del 1° de julio de 2026 y por el término de ciento ochenta (180) días hábiles. El puesto corresponde al Nivel B, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep).

Uno de los puntos destacados de la resolución contempla la autorización del pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III. La normativa especifica que el nombramiento se efectúa con una autorización excepcional, debido a que Ordeig Ferreira no reúne los requisitos mínimos fijados en el artículo 14 del convenio sectorial.

Cuáles son los alcances normativos y cobertura del cargo de dirección de exportaciones

En las consideraciones de la medida, se argumenta que el trámite complementa los parámetros de la Resolución 53/2021 de la ex Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros y sus modificatorias, contando además con la intervención del área competente del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Asimismo, el texto oficial explicita que la designación transitoria queda exceptuada de las restricciones dispuestas en el artículo 1° del Decreto 934/2025, amparándose en las excepciones contempladas en el inciso b del artículo 2° de esa misma normativa gubernamental.

La resolución aclara que la cobertura de esta vacante financiada no implica la asignación de un recurso extraordinario dentro de la partida presupuestaria de la Administración Nacional, habiendo tomado intervención previamente el servicio jurídico permanente del ministerio de Economía.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la norma, el cargo involucrado deberá ser cubierto definitivamente mediante los sistemas de selección vigentes dentro del plazo de 180 días hábiles a partir de su notificación formal. El documento ratifica que la erogación requerida para dar cumplimiento a la medida será atendida con cargo a las partidas presupuestarias específicas asignadas al ministerio de Economía para el presente ejercicio financiero.

Resolución 1578/2026

Con información de NA.