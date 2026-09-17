Sorpresivo anuncio de Varrone: se bajó de la Fórmula 2 a tres fechas del final de la temporada

Una triste noticia para el automovilismo argentino se conoció este miércoles por la noche. A través de sus redes sociales, Nicolás Varrone anunció que no seguirá siendo piloto en Fórmula 2. Esta decisión se debe a su desvinculación de Van Amersfoort Racing, la escudería neerlandesa con la que competía en la categoría telonera.

«Hoy toca cerrar una etapa. Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing. No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera», comenzó el comunicado del nacido en Ingeniero Maschwitz.

Luego, cerró con agradecimientos a todas las personas que lo acompañaron en esta experiencia: «Gracias de corazón a todo el equipo, a nuestros sponsors y colaboradores, y especialmente a todos ustedes que estuvieron siempre del otro lado, alentando y bancando, incluso en los momentos más difíciles. Y un gracias muy especial a la Familia Villagomez, por habernos recibido con tanta calidez y por acompañarnos de una manera increíble durante todo este trayecto. Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro. Gracias eternas por el aguante«, concluyó.

Tras su desvinculación, el equipo neerlandés ya anunció al japonés Hiyu Yamakoshi, que será el reemplazante de Varrone para el cierre de la temporada. La F2 tiene previstas carreras en Bakú, Qatar y Abu Dhabi, aunque estas últimas dos no están confirmadas, por el conflicto bélico en Medio Oriente.

En este 2026, el argentino no tuvo la temporada deseada. Solo sumó puntos en tres carreras (Sprint de Miami, Montreal y Monza) y se ubicaba en la 20° posición en la clasificación de pilotos con 15 unidades.

En Miami, el argentino logró un 4° puesto, su mejor ubicación de la temporada.

De 25 años, había llegado a Van Amersfoort Racing (VAR) tras una trayectoria consolidada en las categorías de resistencia, donde se destacó como piloto de fábrica de Corvette Racing y ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2023

De esta manera, se termina la participación de los pilotos albicelestes en las categorías teloneras de la Fórmula 1. El pasado fin de semana en Madrid, Mattia Colnaghi disputó la última fecha de la temporada en F3 y finalizó en la 13° posición general, con un total de 54 puntos.