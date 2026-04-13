La reducción de residuos y un sitio de disposición regional coparon el debate en Bariloche

Se abrió en el Concejo Municipal de Bariloche una instancia participativa para exponer propuestas por el basural, que tuvo mayoritaria coincidencia en la necesidad de reducir los residuos que llegan al basural con una gestión integral desde los domicilios, pero también el traslado del depósito final con características regionales.

La comisión especial que habilitó el Concejo Deliberante tuvo este lunes la primera jornada de exposiciones, que se repetirán cada tarde hasta el viernes, donde cada orador tiene diez minutos para desarrollar su propuesta.

En la primera audiencia, que dirigió la concejal oficialista María Coronado, se presentaron referentes técnicos y propuestas concretas para reducir la generación de residuos que llegan al depósito final como el plan de Basura Cero que desarrolló Fernando Del Campo, trabajador social del municipio y exfuncionario, que incluye la propuesta de crear una planta de compostaje.

Este lunes comenzaron las exposiciones en la comisión especial por el basural de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Del campo dijo que en 2002 cuando como trabajador social acudía al vertedero se decía que la basura estaba 9 metros hacia abajo y actualmente el manto suma otros 12 metros hacia arriba. Indicó que existió una “oportunidad” en 2015 cuando se creó una celda de relleno sanitario transitoria de 5 hectáreas pero que en pocos años se colmó. “Hoy no es una oportunidad, hay una urgencia”, sentenció.

Walter Tassone, de la consultora ambiental Confunam puso el foco en los residuos peligrosos y presentó el plan llamado “Hacé tu parte” que involucra a toda la comunidad en la separación en origen y a distintas empresas u organizaciones en la operatoria dividida por tipo de residuo que se puede reutilizar.

El ingeniero ambiental Ignacio Sagardoy dijo que “el basurero regional ya existe y está en Bariloche”, aludiendo a que en la ciudad depositan sus residuos otras jurisdicciones y planteó que “se puede empezar a hacer mejor las cosas” y una de ellas es con la separación en origen, la “paulatina reducción del impacto ambiental” y fortaleciendo la planta de separación y el trabajo de los recicladores.

Los primeros oradores coincidieron mayoritariamente en que el basural debe ser trasladado de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Tomás Guevara, investigador y referente vecinal, expuso los “hitos” y la normativa vigente que se incumple con el basural de Bariloche y pidió una decisión política para el “cierre y traslado” que ya fue definido con la ordenanza de gestión integral de residuos sólidos urbanos en 2010 y que contaba con una idea regional.

“Hay que relocalizar porque la ciudad crece”, dijo Guevara quien afirmó que el depósito final no puede estar en áreas urbanizadas ni cerca, ni en áreas de exposición. Planteó “impostergable” ir hacia el “cierre, remediación y traslado del sitio de disposición final” y dijo que ya existen cinco lugares estudiados para lo cual hay que convocar a la Provincia que actualmente en el Alto Valle promueve un Girsu entre varios municipios.

En la línea de exposiciones se diferenció Rafael Costa de la fundación San José Obrero que propuso que “todo sirve si se le encuentra utilidad” y con ese eje afirmó que no se necesita el traslado del basural sino “terminar con el vertedero”, haciendo una reutilización de los distintos tipos de residuos para la generación de energía, lo que implicará un beneficio a la comunidad y una reducción de los residuos que deben llegar a un depósito final.

Como referente del Foro de Juntas Vecinales, Nicolás Carini, pidió crear una comisión de seguimiento para “fiscalizar y monitorear” lo que se haga con el basural, con fuerte participación ciudadana, y una “hoja de ruta para la relocalización” en un sitio de disposición final lejos de donde está actualmente el vertedero, a la vera de la Ruta 40 y rodeado de barrios.