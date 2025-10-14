«Bertie» Benegas Lynch asume como presidente de la Comisión de Presupuesto hoy, tras la renuncia de José Luis Espert

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados designará hoy como presidente a Alberto «Bertie» Benegas Lynch. Esto se da luego de la licencia del legislador José Luis Espert producto de las denuncias vinculadas al presunto caso de narcotráfico y lavado de dinero.

El cargo en la comisión clave para el Presupuesto 2026 será ocupado por Benegas Lynch.

Esta designación se realiza a raíz de que Espert renunció a su candidatura y pidió licencia como diputado, luego de que saliera a la luz que había recibido USD $200.000 del empresario Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos por su presunta vinculación con una trama de lavado de dinero y narcotráfico.

Desde este martes hasta el 29 de octubre, el diputado libertario ascendido deberá llevar adelante seis reuniones informativas. En cuanto al cronograma, los bloques opositores lograron acordar el 4 de noviembre como la fecha límite para el dictamen, anticipando que la votación final se realizará a mediados del próximo mes.

La presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda representa una de las mayores responsabilidades del Congreso. Es allí donde se define la “Ley de Leyes”, la cual establece las pautas fiscales del Estado y concentra el debate clave sobre el gasto público nacional.

José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

El legislador José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. La decisión se oficializó mediante una nota presentada ante el presidente de la Cámara, Martín Menem. Se suma a su baja en la candidatura en Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre.

El legislador no solo integraba la comisión, además la presidía. «Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa. Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente», dice la carta que dirigió Espert a Menem.