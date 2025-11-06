Bomberos de Sierra Grande se capacitaron para el manejo de emergencias petroleras

La nueva realidad que comenzó a vivir Sierra Grande en los últimos meses con el paulatino avance de la obra del oleoducto Vaca Muera Oil Sur (VMOS), tanto el tendido de ductos como la construcción de los tanques en Punta Colorada, obligó a los bomberos voluntarios de la ciudad a capacitarse en las emergencias que se pueden vivir en la industria petrolera.

Por este motivo, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande participó del IV Encuentro de Brigadistas para el Manejo de Emergencias de la Industria del Petróleo y el Gas, que se desarrolló el 4 y 5 de noviembre en Cutral Co, en Neuquén.



Con el acompañamiento de la compañía VMOS, los brigadistas de Sierra Grande asistieron al evento que organizó el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) y reunió a los equipos técnicos y profesionales más especializados de la región.

El objetivo del taller de trabajo fue brindar un espacio de intercambio de experiencias y aprendizaje de buenas prácticas, como así también poner en valor casos ejemplares en el manejo de incendios y comando de incidentes, en contextos específicos de la industria petrolera.



El encuentro contó además con la participación de empresas proveedoras de servicios en el manejo de incendios y respuesta ante emergencias.

Presentaciones técnicas y experiencias valiosas

Se realizaron presentaciones técnicas, relatos de experiencias valiosas, competencias entre brigadas y entregas de premios para los grupos más destacados.



“Encuentros como este nos permiten seguir creciendo, capacitándonos y elevando nuestro nivel operativo, con el objetivo de brindar cada día un mejor servicio a nuestra comunidad”, señalaron desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande.