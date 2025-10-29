El Ministerio de Seguridad activará una alerta máxima en las fronteras por los hechos de violencia en Río de Janeiro

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este miércoles que la Argentina activará una alerta máxima en las fronteras a raíz de los graves episodios de violencia registrados en Río de Janeiro, donde un megaoperativo policial contra bandas narco dejó más de 60 muertos y más de 100 detenidos.

«Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase en aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo de lugar por la centralidad del conflicto en Río», señaló Bullrich en declaraciones a la prensa acreditada en la Casa de Gobierno.

Según explicó, la medida implica reforzar los controles migratorios y de seguridad, con especial atención en los pasos de la Triple Frontera, donde se concentra un intenso flujo de personas y vehículos.

Esa alerta, agregó, significa mirar «con cuatro ojos si tienen antecedentes o no». Y aclaró que el protocolo «no busca generar demoras ni confundir turistas», sino actuar de manera preventiva ante eventuales desplazamientos de personas vinculadas al crimen organizado.

La medida busca reforzar los controles migratorios y evitar movimientos vinculados al crimen organizado

La decisión fue confirmada por fuentes del Ministerio de Seguridad a la agencia Noticias Argentinas, que detallaron que la medida se coordinará con las fuerzas federales y los gobiernos provinciales que limitan con Brasil y Paraguay.