Miércoles de acción en el Federal A: Cipolletti y Rincón son locales, Sol de Mayo va de visitante

Cipolletti recibe a Argentino de Monte Maíz en La Visera de Cemento. (Foto: Oscar Livera)

El Federal A no se detiene y, en una agenda cargada, este miércoles disputará la cuarta jornada de la segunda fase. La fecha entre semana tendrá a Cipolletti y a Deportivo Rincón como locales por la tarde y a Sol de Mayo en condición de visitante a la noche.

Por la zona campeonato, el Albinegro recibirá a Argentino de Monte Maíz desde las 15:30 en La Visera de Cemento con el arbitraje del mendocino Jorge Etem.

La dirigencia del club informó que probó el sistema lumínico con la intención de jugar de noche pero no estaban dadas las garantías de que puedan funcionar correctamente.

Por esa razón, no tuvieron más remedio que programar el encuentro a la tarde, en un horario difícil para la concurrencia del público dado que es un día laboral.

Cipo tuvo un buen arranque en esta fase luego de ganar como local en el debut ante Huracán Las Heras y después empatar 1 a 1 con Villa Mitre en Bahía Blanca.

Argentino de Monte Maíz no atraviesa un buen momento y lleva siete partidos sin ganar. Perdió los dos partidos en esta ronda contra Kimberley en Mar del Plata y ante Atenas de Río Cuarto de local. El mes pasado visitó a Cipo en La Visera e igualaron 2 a 2.

También 15:30 por este grupo, Alvarado se medirá con Huracán Las Heras en Mar del Plata. A las 19:30, Olimpo y Villa Mitre jugarán el clásico en el Carminatti y a las 21 cierran Atenas y Kimberley en Río Cuarto.

Por la fase reválida, Rincón recibirá a Círculo Deportivo desde las 15:30 con el arbitraje del cordobés Fernando Rekers, que viene de una floja actuación en Villa Mitre – Cipolletti.

Rincón le ganó a Sol de Mayo en Viedma el sábado (Foto: Mauricio Martín)

El León lleva tres triunfos consecutivos y viene de vencer a Sol de Mayo en Viedma. Círculo le ganó a Brown como local pero aún sigue en zona de descenso.

Por su parte, Sol de Mayo cerrará la jornada contra San Martín en Mendoza desde las 21:15. Intentará recuperarse tras la derrota de local ante Rincón.

Los demás de este grupo serán: FADEP – Costa Brava a las 11:30, Brown – Juventud Unida a partir de las 15 y Germinal – Santamarina en el mismo horario.