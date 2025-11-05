Primer aval de diputados a la ruta que asfaltarán 10 petroleras en Añelo: «La Provincia no asegura el recupero»

Los diputados de Neuquén empezaron a discutir este miércoles el proyecto que ratifica el fideicomiso que firmaron diez petroleras para asfaltar 51 kilómetros de ruta y construir el bypass de Añelo. Se trata de una obra muy esperada para desviar el tránsito pesado de Vaca Muerta de la zona urbana de la ciudad. La iniciativa tuvo un primer despacho favorable, pese a que algunos legisladores plantearon dudas, y el oficialismo de Rolando Figueroa dejó claro que «la Provincia no asegura el recupero» de la inversión a los privados.

El proyecto se debatió en la comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte. El encargado de explicar los alcances del fideicomiso fue el jefe de la bancada de Comunidad, Ernesto Novoa.

Detalló que se trata de un acuerdo que fue firmado por el gobierno de la provincia con TMF Trust Company Argentina SA, la firma encargada de administrar el fideicomiso por el cual las empresas aportarán un total de 51 millones de dólares más IVA.

«La provincia ha firmado con una fiduciaria un contrato que necesita acuerdo de la Legislatura, si no está el acuerdo estaría incompleto este convenio», aclaró.

Planteó que el fideicomiso se firmó entre nueve empresas privadas, YPF, Vista, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron Argentina, Phoenix Global Resources, y Total Austral y que, a último minuto, se sumó también Shell.

«Va a ser una licitación privada entre privados», afirmó, y recordó que, una vez finalizada, la obra pasará a manos de la provincia como donación con cargo. El acuerdo prevé que el gobierno instale un sistema de peajes en las rutas 8 y 17 para destinarlo al mantenimiento y repago de la obra, aunque especificó que la Provincia no les asegura a las empresas que recuperarán su inversión.

«No vamos a hablar más de rentabilidad»

«En junio, cuando se firmó el contrato, las empresas querían un 80% de la rentabilidad del peaje y que un 20% vaya a mantenimiento. En octubre se hace una adenda y la provincia dice ‘no vamos a hablar más de rentabilidad, vamos a hablar de recupero’. El mantenimiento va a ser del peaje y, si llegara a haber un excedente, se va a recuperar para las empresas que pusieron dinero en la medida de su inversión», expuso Novoa.

«¿La provincia les asegura este recupero? No, lo dice el contrato. La provincia no asegura nada. Eso es muy importante y está en el expediente también», ratificó.

El diputado dijo que el interés de las empresas por hacer la inversión es que este bypass les permitirá desviar el tránsito pesado, de grúas, camiones y maquinaria pesada por fuera del radio de Añelo. «Se van a ahorrar la rotura de vehículos por malos caminos y también van a ahorrar tiempo», analizó.

Desde la oposición hubo planteos sobre el costo de la obra o quién supervisará la ejecución y hasta se propuso generar una suerte de comisión legislativa para su control. «La plata la pone un privado, el riesgo lo pone un privado, armar comisiones tiene mucho de burocrático y de estatal». Novoa», zanjó Novoa.

El proyecto obtuvo se aprobó por mayoría y ahora deberá pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, que se reúnen el martes que viene, antes de su ingreso al recinto.