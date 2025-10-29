Julieta Corroza, senadora electa por La Neuqunidad: «Sabíamos que iba a ser difícil»

La Neuquinidad, el espacio del gobernador Rolando Figueroa, sumó por primera vez bancas en el Congreso de la Nación. Una de ellas estará en el Senado y será ocupada por la actual ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, quien destacó resultado del oficialismo provincial pese a que se trató de «una elección muy difícil».

Entrevistada por Diario RÍO NEGRO, la ahora excandidata dijo que el objetivo del espacio era «romper la polarización» que en la previa se anticipaba entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, más acentuada en otros distritos.

Neuquén fue una de las provincias que el domingo se pintó de violeta por el triunfo de La Libertad Avanza. El partido del presidente Javier Milei superó a la alianza del gobernador Rolando Figueroa en las dos categorías que se votaban.

Julieta Corroza, senadora electa de Neuquén: «La gente eligió un rumbo de país»

Corroza, quien era la primera candidata a senadora por La Neuqunidad, aseguró que «la gente eligió seguir acompañando el rumbo del país». Dijo que los electores «hicieron foco en eso» y que esa tendencia fue notoria «en las ciudades más grandes», con mayor cantidad de votantes.

Evaluó que, por el contrario, en las localidades chicas «nos fue muy bien», ya que allí hubo una mayor percepción de «lo que se está haciendo, sobre todo en cuanto a obras«. «Por eso eligieron votar a los candidatos del gobernador», insistió.

Según expresó, los resultados no fueron una sorpresa para el frente de Figueroa, porque «desde el primer momento dijmos que iba a ser una elección polarizada entre nosotros y La Libertad Avanza».

La fuerza libertaria fue la más votada en los departamentos Huiliches, Lácar y Los Lagos, pero también en Confluencia, donde se encuentran Neuquén capital, Centenario y Plottier, las tres ciudades con mayor cantidad de habitantes. En el tramo de senadores, incluso, se llevó la victoria en el departamento de Zapala.

«Imaginábamos que íbamos a estar muy justos; creo que en las zonas con una cantidad superior de electores se notó la influencia de una fuerza nacional, su presencia en los canales de Buenos Aires y hasta el apoyo del presidente de Estados Unidos, eso evidentemente algo generó en la gente«, analizó.

Remarcó que «si no consideran esos factores», resultará difícil comprender «cómo ganó La Libertad Avanza en barrios como Confluencia (Neuquén capital), donde se hicieron todos los servicios y el asfalto, y Nación no envió ningún aporte».

Más allá de lo anterior, sostuvo que la elección de su alianza fue «muy buena», lo que se tradujo en un fuerte acompañamiento de las localidades del interior de Neuquén en las que «se pudo ver la transformación que estamos haciendo».

También valoró que pudieron saltear la grieta, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en otras provincias de la Patagonia, en las que los oficialismos locales quedaron afuera del reparto de bancas.

«Nosotros teníamos la esperanza de tener más partidos provinciales en el Congreso, sobre todo de la Patagonia y Río Negro, para aunar fuerzas y defender lo que preocupa en nuestros distritos, como la defensa de los recursos naturales«, respondió al ser consultada por este punto.

Qué dijo la senadora electa de La Neuquinidad sobre las discusiones que vienen en el Congreso

La ministra, quien se tomó licencia para afrontar la campaña y retomó funciones este lunes nuevamente, adelantó que la próxima conformación del Senado debe prepararse para abordar temas con impacto en las provincias.

Mencionó a la coparticipación como uno de los asuntos a trabajar y remarcó que Neuquén «es una de las provincias más castigadas» dentro de ese esquema de reparto, al aportar «mucho más» de lo que recibe.

Respecto a los proyectos que el Gobierno nacional tendría en análisis para enviar a partir de diciembre, dijo que acompañará «los que favorezcan a los neuquinos» y se opondrá «a los que no lo hagan».

«Se viene una etapa de mucho diálogo y búsqueda de gobernabilidad», afirmó. Para la senadora electa, también se discutirán otras iniciativas delicadas, como el traspaso de las cajas jubilatorias y la reforma laboral. Sobre esta última propuesta, dijo que antes de manifestar una opinión «hay que ver bajo qué pautas está establecida», aunque adelantó que «el gobernador de ninguna manera acompañaría algo que dañe el derecho de los trabajadores».

Con la instancia electoral superada, indicó que ya retomó su actividad como ministra, cargo en el que permanecerá hasta el próximo 10 de diciembre. «Estamos cerca del verano y no vamos a parar de trabajar, así que tenemos que cerrar el año y dejar lista la agenda de deportes, la cultural y también las recorridas por las comunidades rurales», dijo.

Y adelantó que, antes de ceder su lugar en el gabinete provincial, «trabajaremos algunas propuestas que le vamos a presentar al gobernador, como reformas que estamos pensando en materia de género».

Su banca en el Senado será una de las dos que representarán al frente provincial en el Congreso de la Nación. La otra la ocupará Karina Maureira, quien resultó electa como diputada nacional.