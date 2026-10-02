Se multiplican las promesas de inversión, pero condicionadas a la situación financiera y política

El presidente, Javier Milei, recogió promesas de inversión por U$S 27.000 millones durante el desarrollo de la Argentina Week, que este viernes culminó en Francia, aunque su llegada efectiva al país tiene como condicionante el escenario político y financiero.

Argentina Week: anuncios de inversión condicionados por la política

La mayoría de los emprendimientos con anuncios concretos se concentra en el sector energético, donde el país ofrece oportunidades de inversión en diferentes tipos de explotaciones.

Desde el punto de vista político, Milei y los ministros que lo acompañaron mantuvieron contacto directo con 13 gobernadores en busca de afianzar los consensos para sancionar las leyes que pretende el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, la reunión bilateral que mantuvo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le posibilitó un diálogo directo con uno de los líderes europeos de mayor peso. Además, el presidente fue reconocido en dos foros económicos de orientación liberal.

La nutrida delegación arribará a Buenos Aires de regreso en la mañana del sábado.

Traba

Los anuncios de inversiones se produjeron en un momento complicado porque la suba del riesgo país encarece un factor clave: el financiamiento. El indicador soberano escaló a 650 puntos este viernes, el más alto en once meses. Consciente de esta situación, Milei prometió que si es reelecto se “desplomará”, ante la certeza de la continuidad del proyecto político.

Tal vez haya que esperar hasta ese momento para que efectivamente se vuelque el grueso de los dólares que se prometieron.

Esta realidad fue expuesta por la influyente AmCham, que reconoció que muchas de las inversiones previstas están frenadas a la espera de que se despeje el escenario político.

Alejandro Díaz, CEO de la entidad, destacó que el país “va en la dirección correcta” pero advirtió que la incertidumbre electoral genera cautela y “no alienta demasiado una agresividad de la inversión”.

Dentro de este contexto hay que encuadrar los diferentes anuncios que se realizaron en Francia.

Los proyectos

Entre los más relevantes se encuentra el denominado Bajo del Choique – La Invernada, impulsado por Pluspetrol y GyP. Se trata de un desarrollo no convencional en Vaca Muerta que prevé una producción de 613 millones de barriles de petróleo y 50.366 millones de m³ de gas durante la vida del proyecto, y que tendrá a más del 92% de la producción destinada a la exportación.

La inversión prevista es de U$S 12.240 millones para perforar 620 pozos y construir plantas de tratamiento con sus ductos. Promete la generación de 2.300 puestos de trabajo, entre construcción y operación. La exportación será de 100.000 barriles diarios por un valor entre petróleo y gas superior a los 2.300 millones de dólares anuales.

Un escalón por debajo aparece el anuncio que realizó la francesa TotalEnergies, que presentó una cartera de proyectos por cerca de U$S 10.000 millones para ampliar su producción de gas y petróleo en el país. Uno de ellos está ubicado estratégicamente en costa afuera de Tierra del Fuego y demandará U$S 1.500 millones. A su vez, en Neuquén, prevé ampliar su producción de gas en Aguada Pichana y desarrollar petróleo en San Roque, en Vaca Muerta. Este último proyecto representa una inversión potencial de unos U$S 5.000 millones.

También se destaca la iniciativa de la minera Glencore, a quien el Gobierno nacional le aprobó un RIGI para desarrollar Agua Rica en la provincia de Catamarca, que contempla una inversión de U$S 4.000 millones, con un desembolso en los primeros dos años de U$S 771 millones. La financiación es a través de aportes de capital y deuda que tomará Glencore, tramo en el que el riesgo país cobra un valor preponderante.

Agua Rica tendrá un potencial de producción promedio anual de 200.000 toneladas de cobre.

Por su parte, PAE comprometió una inversión de U$S 1.200 millones para la explotación petrolera en el yacimiento Cerro Dragón, ubicado en la provincia de Chubut.

Esta iniciativa cuenta con el valor adicional de que busca contener el declino natural de una de las principales áreas petroleras convencionales.

A su vez, la empresa Eramet confirmó su intención de solicitar el ingreso al RIGI para llevar adelante la primera expansión de su proyecto de litio Centenario-Ratones, ubicado en la provincia de Salta. La iniciativa contempla una inversión adicional de alrededor de U$S 350 millones y permitirá incrementar en 11.000 toneladas anuales la capacidad de producción de carbonato de litio, que actualmente alcanza las 24.000 toneladas.

Por fuera del ámbito de la Argentina Week, el Gobierno también aprobó un RIGI por U$S 1.341 millones para la automotriz Toyota que será aplicado a la planta de Zárate. Será para la construcción de una nueva planta de producción de un vehículo 100% electrificado.

En otro orden, Caputo, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, puso en marcha el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, a través del cual los extranjeros que acrediten haber realizado inversiones relevantes en el país podrán solicitar la ciudadanía.

El programa estará operativo para recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.

Corresponsalía Buenos Aires