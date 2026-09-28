Budín marmolado de vainilla y chocolate: cómo hacer esta delicia de la pastelería

Lista de Ingredientes harina 0000: 225 gr manteca / mantequilla pomada: 150 gr azúcar: 150 gr huevos: 3 leche: 75 ml polvo de hornear: 2 cditas. miel: 1 cda. esencia de vainilla: 1 cda. cacao amargo: 30 gr leche: 50 ml

Preparación

En un bol colocar la manteca (blanda o pomada) y azúcar. Batir “a blanco”, hasta obtener una consistencia cremosa y de color más blanco. Añadir los huevos de a uno a la vez, incorporar batiendo luego de añadir cada uno.

Verter la esencia de vainilla y miel, batir nuevamente para incorporar. Colocar la mitad de la harina junto con el polvo de hornear e incorporar. Verter toda la leche y el resto de la harina e incorporar con un último batido. Reservar.

En otro bol colocar el cacao amargo y la leche. Mezclar bien hasta combinar ambos ingredientes, al principio puede dificultarse un poco, pero se debe continuar hasta que se forme una pasta.

Tomar 1/4 de la mezcla anterior y verterla en el bol con la pasta de cacao. Mezclar intensamente hasta combinar ambas y obtener una mezclar de color uniforme.

Disponer un molde de 24x13cm aceitado y cubierto con una franja de papel manteca. Comenzar a colocar ambas mezclas en el molde, intercalando algunas cucharadas de una y de otra. Repetir hasta completar toda la mezcla. Finalmente, insertar un cuchillo o palillo en la mezclar y realizar círculos de lado a lado del molde para generar una mezcla más profunda de ambos sabores.

Hornear 50 minutos a temperatura media (170º C), siempre en horno pre-calentado. Pasado ese tiempo retirar, desmoldar tomando el papel manteca con ambas manos y colocar sobre una rejilla para dejar enfriar.