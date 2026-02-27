Cambios en Economía: quién es Federico Furiase, el nuevo secretario de Finanzas

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el actual director del Banco Central (BCRA), Federico Furiase, pasará a ser el nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Alejandro Lew.

Quién es Federico Furiase, el nuevo secretario de Finanzas

Caputo indicó que la decisión de Lew de renunciar a Finanzas fue “por razones personales” y aseguró que “continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”.

«Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales», escribió el funcionario en X.

En su lugar asumirá Federico Furiase, quien se desempeña como actual director del Banco Central (BCRA). Caputo destacó su “amplia y reconocida” trayectoria en el ámbito económico y financiero.

“Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”.

Lew había asumido el cargo como secretario de Finanzas en noviembre del 2025, luego de la salida de Pablo Quirno. Sin embargo, su renuncia se dio al poco tiempo, ya que solamente transcurrieron tres meses desde que el titular de la cartera económica lo presentó.

Fue Chief Financial Officer (CFO) de YPF, cargo que ejerció desde junio del 2020 hasta finales de noviembre del 2023, y se desempeñó como director del BCRA desde diciembre del 2023 hasta julio del 2024, luego de haber sido reemplazado por Baltasar Romero Krause.

Licenciado en Economía por la UBA, Furiase ejercía el cargo de director del BCRA. Antes de esa posición se desempeñó como asesor del titular del Ministerio de Economía y como representante de esa cartera en el Directorio del BCRA, entre diciembre de 2023 y mayo de 2024.

Acumula más de 17 años en el sector privado, en el área de consultoría económica-financiera, y más de 10 años en la actividad académica.

Fue director en Anker Latinoamérica (2021-2023), director de la consultora EcoGo (2017-2021), economista senior en Estudio Bein & Asociados (2008-2017) y analista en Federico Muñoz & Asociados (2008).

NA