Cambios en el Gobierno: Paul Starc deja la conducción de la Unidad de Información Financiera

La salida de Starc se formalizará con un comunicado oficial del Gobierno. Foto: gentileza.

El exfiscal, cercano a Santiago Caputo, Paul Starc dejará la Unidad de Información Financiera (UIF) luego de doce meses. La decisión se conoce tras reuniones en Washington por la causa AFA y cambios de fondo en el rol del organismo antilavado durante el Gobierno de Javier Milei.

Cómo fue el paso de Paul Starc frente a la UIF

La desvinculación de Starc se oficializará durante la jornada mediante un comunicado del Gobierno. La información fue confirmada por fuentes confiables a LA NACION, que dio a conocer los detalles de la salida del funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

Starc había llegado a la UIF tras la salida de Ignacio Yacobucci, primer titular del organismo en la gestión de Milei. Su designación se concretó en abril de 2025, luego de la audiencia pública realizada el 17 de marzo de ese año, aunque había sido elegido en enero.

La AFA es investigada por presunto lavado de dinero. Foto: archivo.

La salida del exfiscal era mencionada desde hace tiempo en el ámbito del ministerio de Justicia, del que depende la UIF. La decisión terminó de concretarse este jueves, según indicaron las mismas fuentes.

La semana pasada, Starc había viajado a Washington, Estados Unidos, para mantener reuniones en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El objetivo fue intercambiar información sobre sociedades y operaciones financieras bajo análisis judicial.

El viaje a Washington, la causa AFA y el rol del organismo antilavado

En ese viaje, Starc se reunió con funcionarios de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, conocida como FinCEN. Según explicaron entonces fuentes oficiales a LA NACION, buscó “interiorizarse sobre el caso AFA y entrecruzar datos” con el organismo norteamericano.

Además, a comienzos de este mes, la UIF dispuso el primer congelamiento administrativo de activos por Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en América Latina.

Durante la llegada de Starc, el Gobierno dispuso por decreto 274/2025 que la UIF dejara de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. La decisión modificó la reglamentación de la ley que creó el organismo y la Ley de Inteligencia, en relación con la Agencia Federal de Ciberseguridad.

Con 61 años y una extensa carrera judicial, Starc tuvo pasos por los tribunales de Comodoro Py y por el gobierno bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli.