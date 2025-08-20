Camiones bitrenes habilitados: cuáles son las rutas de Neuquén en las que podrían circular

Los camiones bitrenes fueron habilitados este martes por el gobierno de Javier Milei para que circulen sin restricciones de zonas ni horarios. De acuerdo a un mapa compartido por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación a cargo de la medida, Neuquén ya contaba con rutas nacionales autorizadas para este tipo de vehículos, aunque con el cambio, también sumará nuevos tramos.

Los bitrenes son vehículos de carga combinados, conformados por un camión tractor y dos remolques unidos mediante un plato de enganche. Con la resolución 1196/2025 publicada ayer en el Boletín Oficial, se eliminaron las restricciones que existían para estos rodados, que hasta ahora solo podían transitar en rutas específicas y horarios determinados.

Además, se igualó el tratamiento administrativo para todas las categorías de bitrenes, eliminando los trámites adicionales requeridos para la categoría 3, que «generaban demoras superiores a los 90 días debido a una burocracia excesiva».

La resolución, por otra parte, mantiene el pedido de autorización técnica previa en aquellos sectores donde existan riesgos para la seguridad vial, como las curvas cerradas o puentes con capacidad limitada, y conserva los parámetros de ancho, altura y peso para los vehículos de las categorías 2 y 3.

Desde la secretaría de Transporte de Nación emitieron un comunicado en el que destacaron el objetivo de lograr «un esquema simple y flexible, alineado con las necesidades de la logística actual«.

Habilitaron la circulación de camiones bitrenes: el impacto en Neuquén

Según se desprende de una publicación compartida por Sturzenegger, a partir de la modificación, varios tramos de rutas nacionales que atraviesan la región quedarán habilitados para recibir camiones bitrenes.

LIBERAMOS LA CIRCULACIÓN DE BITRENES EN TODO EL PAÍS BAJANDO LOS COSTOS DE LA LOGÍSTICA PARA LA PRODUCCIÓN. La Resolución 1196/2025, con firma de @LuisCaputoAR, habilita la circulación de bitrenes (camiones con dos semirremolques articulados con mayor capacidad de carga) por casi… pic.twitter.com/qsIHL28hkn — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 19, 2025

En el caso de Neuquén, el cambio impactaría en la Ruta 40 sur, que quedaría autorizada para estos vehículos desde el puente de La Rinconada, pasando por San Martín de los Andes y Villa La Angostura, hasta la intersección con la Ruta 237, cerca ya del límite interprovincial y la ciudad de Bariloche.

Anteriormente, ya tenían este permiso, siempre de acuerdo a la cartelería oficial, las rutas 22, 237, 242 y casi la totalidad de la 40.

Camiones bitrenes en Neuquén: el antecedente de la Legislatura

Fuentes del Gobierno provincial consultadas por Diario RÍO NEGRO indicaron, sin embargo, que los camiones extendidos no son comunes en Neuquén y que se utilizan más frecuentemente en el sector agropecuario para el transporte de granos, por ejemplo.

En cuanto a las rutas bajo administración provincial, la Legislatura había aprobado en junio de 2019 la ley 3203 que adhería a la anterior normativa nacional para los camiones bitrenes, en la cual quedaban habilitados pero con mayores restricciones.

«Anteriormente se establecía un total de 45 toneladas totales por vehículo, pero con la nueva norma el pesaje se realizará por cada eje, para lo que se establecieron tablas con pesos máximos para cada uno. Esta norma permite la circulación de bitrenes de hasta 60 toneladas, por rutas habilitadas (corredores viales), realizándose el pesaje por cada eje», se indicó en la norma sancionada en aquel momento.

Para evitar problemas, la dirección de Vialidad había trazado una ruta única dedicada a los camiones petroleros, que iniciaba en la Autovía Norte, seguía por las rutas 67 y la 52, y luego de pasar por la provincial 8, finalizaba en la Ruta 7.