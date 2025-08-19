El Gobierno de Javier Milei amplía la red vial para los camiones bitrenes: de un 26% a la libre circulación

El Gobierno de Javier Milei habilitó la libre circulación de camiones bitrenes en todas las rutas del país y sin restricciones horarias, salvo en tramos con riesgo vial. Hasta ahora, estos vehículos solo podían transitar por un 26,5% de las rutas nacionales y un 11% de los tramos en la provincia de Buenos Aires. La Secretaría de Transporte destacó que la normativa adopta “un esquema más simple y flexible, alineado con las necesidades de la logística actual”. Fue aplicado mediante la Resolución 1196/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La medida elimina la restricción para los vehículos de mayor porte, que hasta ahora sólo podían transitar por tramos específicos y en horarios determinados. En este sentido, donde existan riesgos para la seguridad vial, como curvas cerradas o puentes con capacidad limitada, se requerirá autorización técnica previa

Además, se iguala el tratamiento administrativo para todas las categorías de bitrenes, eliminando los trámites adicionales requeridos para la categoría 3, que “generaban demoras superiores a los 90 días debido a una burocracia excesiva”. En este marco, los vehículos de categorías 2 y 3 mantienen los mismos parámetros de ancho, altura y peso.

La medida excluye a los tramos que representan riesgo vial. Foto: gentileza.

La Secretaría de Transporte remarcó que “mejora la previsibilidad normativa y reduce las cargas administrativas que obstaculizan el proceso productivo del país”.

Los bitrenes son vehículos de carga combinados, conformados por un camión tractor y dos remolques unidos mediante un plato de enganche.

Cuáles son los beneficios de la nueva normativa, según el Gobierno de Javier Milei

Entre sus principales beneficios se destacan una mayor capacidad de carga respecto a un camión convencional (hasta un 75% más), la reducción de los costos logísticos para industrias y empresas, una mayor seguridad operativa debido a las características del vehículo, y la disminución de emisiones de carbono por viaje realizado.

Desde el Gobierno precisaron que “hasta la fecha, solo el 26,5% de las rutas nacionales estaban habilitadas para la circulación de bitrenes y, dentro de la provincia de Buenos Aires, apenas el 11% de los tramos” señalando que “esta restricción limitaba la eficiencia de la conectividad, afectando el funcionamiento del sistema de transporte con este tipo de vehículos”.

Asimismo, detallaron que existía una discrepancia entre la normativa nacional (Resolución 884/2018) y la Ley N.º 6.675 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación con los horarios y zonas habilitadas para la circulación.

Evitar «demoras por parte del Estado», la crítica de Nación

En este contexto, afirmaron que “se registraban demoras excesivas por parte del Estado en la emisión de autorizaciones de circulación, así como la exigencia de documentación innecesaria, como el Registro Único de Transporte Automotor (R.U.T.A.), eliminado en diciembre de 2024 por el Gobierno mediante la desregulación del transporte automotor de cargas”.

Al respecto, el Ejecutivo expuso que “estas inconsistencias incrementaban los costos logísticos para las empresas transportistas, al obligarlas a utilizar vehículos menos eficientes”.

Con esta medida, destacó que “el Gobierno Nacional simplifica y agiliza normas obsoletas que obstaculizan el desarrollo de la industria, y da un paso más hacia el impulso del crecimiento productivo en beneficio de todos los argentinos”.

Con información de Agencia Noticias Argentinas