Campo Grande acelera la expansión de su parque industrial cerca de un corredor clave hacia Vaca Muerta en el norte de la Patagonia

Campo Grande se consolida como un punto neurálgico en la logística del norte de la Patagonia. Con un predio de 96 hectáreas, de las cuales 40 ya han sido comercializadas, el Parque Industrial local atraviesa una etapa de crecimiento acelerado. Actualmente, 10 empresas se encuentran radicadas o en proceso de radicación, construyendo sus bases operativas para asistir una demanda en incremento.

“Trabajamos mucho en la parte legislativa para hacer el parque más amigable con la radicación de las empresas”, explicó el intendente Daniel Hernández en diálogo con Diario RÍO NEGRO. El jefe comunal destacó el compromiso cumplido por el Gobierno Provincial para declarar áreas productivas con beneficios impositivos que hoy atraen a firmas de primer nivel.

Más empresas se radican en Campo Grande, cerca de la Ruta 69

La diversidad de rubros refleja el perfil industrial que busca la zona: desde servicios para Oil & Gas y construcción civil hasta la producción de arena silícea. Un hito reciente, según el intendente, fue la habilitación de la planta de Facility Energy, del Grupo Spark, que genera subproductos a partir de residuos de gas. «Esa fue una noticia importante, es la primera empresa habilitada en nuestro parque», remarcó Hernández.

Desde la Secretaría de Áreas Industriales y Zona Franca, María Soledad Ponce, acompañó recientemente a empresarios locales para detallar los alcances del Régimen de Promoción Económica. “Nuestro objetivo es que más firmas puedan invertir, crecer y generar trabajo en Río Negro con reglas claras y el respaldo del Estado provincial”, señaló la funcionaria tras un encuentro técnico en el municipio.

Parque industrial Campo Grande. Foto: gentileza.

Para potenciar este desarrollo, la comuna modificó la ordenanza de venta de tierras. Según explicó el intendente, hoy ofrecen «posibilidades de pago con financiamiento y pedidos de gracia de acuerdo al tipo y magnitud de la inversión». El horizonte es claro: generar mano de obra local para que, en los próximos años, «muchas familias puedan trabajar a pocos metros de su casa», afirmó el Hernández.

La conectividad juega un papel central en esta expansión. La mejora de la Ruta 69, donde circulan entre 6.500 y 7.000 vehículos por día, es vista como un corredor vital hacia Añelo. “Es un compromiso que asumió el gobernador y nos va a permitir una mejor conectividad”, afirmó Hernández sobre la infraestructura que soporta el tránsito pesado del sector energético.

El equilibrio con la fruticultura: «proteger la tierra para el futuro»

Pese al auge del sector hidrocarburífero, Campo Grande sostiene su identidad y busca que el crecimiento industrial conviva en armonía con las chacras. El intendente presentó recientemente al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para zonificar y proteger las áreas irrigadas, con una mirada que trasciende el fenómeno energético actual.

«Miramos al hidrocarburo como una actividad coyuntural que en 30, 40 o 70 años se va a terminar; el gran desafío de los intendentes de la región es tratar de cuidar nuestras zonas productivas», enfatizó Hernández.

La normativa busca evitar la impermeabilidad de los suelos y garantizar que las tierras mantengan su capacidad absorbente y sus sistemas de riego intactos. “Queremos seguir cuidando lo que nuestros productores trabajaron tanto. La agricultura en algún momento va a tener un despegue y queremos estar preparados para eso; que nuestras tierras, que están bajo riego, sigan siendo productivas”, concluyó el jefe comunal. Para blindar este proceso, cualquier nuevo proyecto en zonas irrigadas debe contar primero con el aval del Consorcio de Riego.