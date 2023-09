Carlos Aristegui dijo que el error en los troqueles en Bariloche lleva a la gente a tener «desconfianza»

El candidato a intendente de Cambia Río Negro-Juntos por el Cambio, Carlos Aristegui, emitió su voto en la Escuela 44 de Puerto Moreno, en el oeste de Bariloche, y mencionó el error en los troqueles que se entrega a los votantes con fecha en 2019, como una situación que «lleva a la ciudadanía a tener desconfianza en los sistemas».

En tanto, el candidato destacó la boleta única que se utiliza por cuarta vez en una elección municipal en Bariloche. «Creemos en la boleta única, en la transparencia de este sistema y ojalá podaos trasladarlo a las elecciones de todo el país«, afirmó ante la prensa.

«Estamos evaluando que no haya ciudadanos que hayan votado en las PASO y que hoy no puedan votar, si ocurriera eso y es factible de constatar, que no haya votado como corresponde, ahí evaluaremos hacer una presentación formal», dijo el dirigente al referirse al error de impresión del troquel y eventual confusión de padrones.

Aristegui, dijo que la campaña fue compleja e implicó «esfuerzo familiar», además dijo compatibilizó el tiempo con su rol en la presidencia de la CEB.

El candidato de Cambia Río Negro señaló que espera que «venga la mayor cantidad de gente a votar» y admitió que «las últimas participaciones en elecciones han sido un poco exiguas, pero hoy está dentro de los parámetros normales de participación, ojalá que se mantenga en el tiempo y logremos los niveles que hemos tenido en elecciones anteriores».

Consultado por las PASO realizadas tres semanas atrás en el comicio local, Aristegui descartó una incidencia en el voto local y dijo que la premisa de hoy se acerca más a lo ocurrido el 16 de abril cuando se realizaron las elecciones provinciales. «Por supuesto que a nosotros lo nacional nos interesa que se vea reflejado porque pretendemos que nuestra fuerza política tenga una incidencia importante en las elecciones de octubre», señaló.